الخارجية الايرانية: المفاوضات مع الصين تسير بجد ولا صلة لها بانتخابات أي بلد

الوقت- نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده صحة ما تردد عن تعليق المفاوضات مع الصين لغاية الاعلان عن نتائج الانتخابات الاميركية.

وقال سعید خطیب‌ زاده، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ردّاً على سؤال حول ما تردد عن تعليق الجانب الصيني للمفاوضات مع ايران لغاية الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية: إن هذا القول لا صحة ولا أساس له ووسائل الاعلام المناوئة تثير مثل هذه الاقاويل.

وأضاف: إن المفاوضات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والصين، ضمن إطار اتفاقية أمدها 25 عاماً، تسير بجد ولا صلة لها بانتخابات أي بلد لاسيما الولايات المتحدة الاميركية.

وتابع: يجري الجانبان محادثات حالياً حول تفاصيل الاتفاق وسيعلن عنها بعد النتائج بإذن الله.