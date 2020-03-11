هل يرضخ "منصور هادي" للضغوط السعودية ويقوم بالإعلان عن حكومته قبل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 18 ربيع الاول 1442

إخترنا لكم

103 أعوام علی وعد بلفور المشؤوم وسرقة أرض "فلسطين"... المأساة تتكرر في "صفقة قرن" بلفوريّة!

103 أعوام علی وعد بلفور المشؤوم وسرقة أرض "فلسطين"... المأساة تتكرر في "صفقة قرن" بلفوريّة! الوقت- 103 أعوام مرت على وعد بلفور المشؤوم، الذي حول حياة الفلسطينيين إلى جحيم، بعد أن منحت الحكومة البريطانية حينها اليهود الحق في اقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين، وقاد وعد بلفور إلى قيام فلسطين الانتدابية، التي تضم حاليا "الكيان ....

الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة إن ارتفاع معدلات البطالة والفقر، والعجز العام، والانخفاض الكبير في الإيرادات العامة واحتياطيات النقد الأجنبي، والديون الخارجية، أصبحت أزمات وعناوين رئيسية دائمة للاقتصاد السعودي هذه الأيام.

المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟ الوقت- بينما تواجه سلطنة عمان مشاكل اقتصادية كبيرة منذ بداية عام 2020 ، ويرافق هذا الأمر استمراراً للوتيرة التصاعدية لنسبة دين هذا البلد مقابل الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2015، قام تفشي فيروس كورونا وانعكاساته السلبية على الاقتصاد العماني، بتشديد الأزمة الاقتصادية في هذا البلد ، ما أدى إلى استمرار حاجة مسقط للمساعدات الخارجية لتحسين وضعها الاقتصادي رغم السياسات الاقتصادية الجديدة التي انتهجها السلطان هيثم، وفي هذا السياق ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن عمان تتلقى مليار دولار كمساعدات مالية من قطر

مؤامرة جديدة ضد الحشد الشعبي تحت شعار إخراج الحشد من المناطق السنية الوقت- بعد الاتهامات الجديدة التي وجهتها بعض القوى السياسية السنية ، يتضح أن هنالك مؤامرة واضحة وجارية تحت عنوان دومينو المؤامرات لإخراج قوات الحشد الشعبي من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية في العراق وحكومة إقليم كردستان. وإستنادًا الى هذه المؤامرة يتم تنفيذ مؤامرة أمريكية صهيونية بذريعة التسوية بين حكومة الإقليم وبغداد.

حركة التطبيع في دائرة انعدام الثقة والخوف.. الكيان الصهيوني يسعى للحصول على مقاتلات F-22 يعد الإعلان الرسمي عن تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني في 3 سبتمبر 2020 أحد أهم الأحداث التي ستؤثر بلا شك على مستقبل العلاقات السياسية في الشرق الأوسط.

أخبار

وقفة في الخليل تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

وقفة في الخليل تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

الوقت- شهدت مدينة الخليل في الضفة الغربية اليوم وقفة تضامنية مع الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 100 وسط تدهور كبير في حالته الصحية ورفض الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنه.

العدوان السعودي يرتكب 210 خروقات جديدة في الحديدة الوقت- جددت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية منفذة 210 خروقات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

السلطات البحرينية تعتقل عددا من المواطنين .. والتهمة؟ الوقت- أقدمت عناصر المرتزقة والميليشيات المدنية التابعة لوزارة الداخلية البحرينية، على اعتقال مواطنين من بلدة كرباباد قرب العاصمة المنامة، بتهمة المشاركة في تظاهرة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.

للمرة الاولى .. مناورات فدائيو الولاية تقصف الاهداف البرية بقنابل 500 باوند الوقت- للمرة الاولى، تمكنت طائرات "كرار" القاذفة من اطلاق قنابل تزن 500 باوند، ونجحت في تدمير الاهداف الارضية خلال مناورات "فدائيو الولاية".

بعد تراجع أسعار ومبيعات النفط عالمياً.. أرامكو السعودية تشهد مزيداً من الخسائر الوقت- تشهد شركة "أرامكو" السعودية مزيدًا من الخسائر جراء تراجع أسعار ومبيعات النفط عالميًا، ما أدى الى انخفاض صافي أرباحها بنسبة 48.6% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

الفتح: العراق لا يعنيه فوز ترامب او بايدن.. كلاهما لديه أطماع توسعية في العراق الوقت- انتقد تحالف الفتح، الثلاثاء، الانقسام في بعض الطبقات السياسية بين مؤيد لفوز ترامب واخر لبايدن، مبينا ان الطرفين لا يهمهما سوى الاطماع التوسعية في العراق والمنطقة.

الخارجية الايرانية: المفاوضات مع الصين تسير بجد ولا صلة لها بانتخابات أي بلد الوقت- نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده صحة ما تردد عن تعليق المفاوضات مع الصين لغاية الاعلان عن نتائج الانتخابات الاميركية.

قائد الثورة : سياسة ايران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أميركا الوقت-بدا قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف

النمسا: هذه هي الحصيلة النهائية للهجوم المسلح الذي وقع وسط العاصمة فيينا الوقت-أفادت وسائل إعلام نقلاً عن وزارة الداخلية في النمسا، بمقتل ......

"المصالحة الروسي": جماعات إرهابية تعتزم قصف إدلب واتهام دمشق وموسكو الوقت-كشف مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية بين الأطراف المتحاربة في سوريا

"حماس": إعفاء الإمارات تأشيرات الدخول للإسرائيليين يعرّض الدول المجاورة لخطر التجسس الوقت-قال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف قانوع، اليوم الثلاثاء، إن "مصادقة دولة الإمارات

رفض واسع بالأمم المتحدة لعقوبات واشنطن على مسؤولين في "الجنائية الدولية" الوقت-أكّدت 72 دولةً في الأمم المتحدة دعمها المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة

ترامب يتوقع "فوزا رائعاً" وبايدن يدعوه لحزم حقائبه والمغادرة الوقت-توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الإثنين- الثلاثاء "فوزاً رائعاً جديداً"، في آخر تجمع لحملته الانتخابية

ساعات قليلة قبل الثلاثاء الأميركي الكبير.. بايدن: لنستعيد الديموقراطية! الوقت-دعا المرشّح الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن الناخبين إلى "استعادة" الديموقراطية

حماس: "إسرائيل" تتعمد إهمال الأسرى في خضم جائحة كورونا الوقت- حذر الناطق باسم حركة "حماس" الفلسطينية حازم قاسم من أن إسرائيل تتعمد إهمال الأسرى في خضم جائحة كورونا، ما ساهم في مفاقمة أوضاعهم.

خوفا من أعمال عنف بعد الانتخابات.. تطويق البيت الأبيض بسياج الوقت- انضم البيت الأبيض إلى الشركات في جميع أنحاء البلاد، بتوقعاته وقوع أعمال عنف في أعقاب الانتخابات، حيث ورد أن السلطات تخطط لتطويق المجمع بسياج "غير قابل للتوسع" ورجال الحرس الوطني.

حركة الأمة تدعو اللبنانيين لاتخاذ أعلى درجات الوحدة واليقظة الوقت- دعت حركة الأمة، اللبنانيين الى اتخاذ أعلى درجات الوحدة واليقظة وقالت ان قوة المقاومة كفيلة بإحباط كل المؤامرات.

البرلمان الايراني يلزم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بزيادة إنتاج وتخزين اليورانيوم المخصب الوقت- وافق أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار "الخطوة الاستراتيجية لرفع العقوبات" بمجموع 196 صوتا موافقا مقابل 4 معارضين لإلزام منظمة الطاقة الذرية الايرانية بزيادة انتاج وتخزين اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة ليصل الى 120 كيلوغرام سنوياً.

بعد الإساءة للنبي الأكرم.. الخارجية الإيرانية تدعو فرنسا وبعض الدول الاوروبية للعودة عن طريقها الخاطئ الوقت- دعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة الحكومة الفرنسية وحكومات بعض الدول الاوروبية للعودة عن طريقها الخاطئ في الاساءة للنبي الاكرم (ص).

المناورات التاسعة للقوة الجوية الايرانية تنطلق اليوم الوقت- انطلقت صباح اليوم الاثنين المرحلة الرئيسية والعملانية للمناورات التاسعة "الاقتدار الجوي لفدائيي الولاية" للقوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بعنوان "يا صادق آل محمد (ع)" في المنطقة العامة لمحافظة اصفهان وسط البلاد.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

قائد الثورة : سياسة ايران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أميركا

"المصالحة الروسي": جماعات إرهابية تعتزم قصف إدلب واتهام دمشق وموسكو

ساعات قليلة قبل الثلاثاء الأميركي الكبير.. بايدن: لنستعيد الديموقراطية!

بسبب العداء مع تركيا.. الإمارات تهب لنجدة ماكرون بدلاً من نصرة الإسلام

رفض واسع بالأمم المتحدة لعقوبات واشنطن على مسؤولين في "الجنائية الدولية"

الخارجية الايرانية: المفاوضات مع الصين تسير بجد ولا صلة لها بانتخابات أي بلد

النمسا: هذه هي الحصيلة النهائية للهجوم المسلح الذي وقع وسط العاصمة فيينا

الفتح: العراق لا يعنيه فوز ترامب او بايدن.. كلاهما لديه أطماع توسعية في العراق

خطيبة خاشقجي تعيد قضيته للنور والمتهم الأول "ابن سلمان".. هل تحصد عدلاً؟

السلطات البحرينية تعتقل عددا من المواطنين .. والتهمة؟

العدوان السعودي يرتكب 210 خروقات جديدة في الحديدة

للمرة الاولى .. مناورات فدائيو الولاية تقصف الاهداف البرية بقنابل 500 باوند

هل يرضخ "منصور هادي" للضغوط السعودية ويقوم بالإعلان عن حكومته قبل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض؟

"حماس": إعفاء الإمارات تأشيرات الدخول للإسرائيليين يعرّض الدول المجاورة لخطر التجسس

وقفة في الخليل تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

مؤامرة جديدة ضد الحشد الشعبي تحت شعار إخراج الحشد من المناطق السنية

مصدر عراقي: القوات الأمريكية تغض النظر عن تحركات فلول "داعش" الارهابية

محسن رضائي: إيران تدعم عراقا مستقلا وموحدا وذا سيادة

الخزعلي: نرفض استيلاء السعودية على مساحات من محافظات العراق بحجة الاستثمار

إحصاء أميركي: أكثر من 70 مليون أدلوا بأصواتهم مبكراً في انتخابات الرئاسة

العثور على جثة شاب فلسطيني مبتور اليدين في نابلس

من الشرق الأوسط إلی شرق المتوسط... ساحات صراع بين أردوغان وابن زايد

الأطفال اليمنيون يموتون جوعاً.. الأمم المتحدة تحذّر من سوء التغذية الحادّ لأطفال اليمن+ صور

مصادر أمنية إسرائيلية يؤكدون التعرض لهجوم سيبراني عطل الكهرباء بالكيان

أكبر خسارة أسبوعية في الأسهم الأوروبية منذ أشهر بسبب كورونا

صحيفة "معاريف": الإمارات وقّعت اتفاقاً لاستيراد نبيذ تصنعه شركة إسرائيلية

حملة ترامب تعلن تعرض موقعها لهجوم إلكتروني

محكمة واشنطن تصدر امر استدعاء قضائي بحق ولي العهد السعودي

عمران خان يدعو المسلمين للتوحد ضد الإسلاموفوبيا في أوروبا

الاحتلال يمنع المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي

احتمال انفجار مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني .. ما السبب؟

أبو الغيط واللعب على الحبلين

هل ستنجح المخططات الإسرائيليّة لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟

وصول الاف العسكريين الاميركيين الى بلادهم قادمين من العراق

الخارجية الايرانية: الشعب الايراني لن ترعبه التصريحات المتغطرسة الوقحة لنظام الولايات المتحدة المهزوم والفوضوي

دعوات سعودية لمقاطعة البضائع المستوردة من تركيا

الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان الإسرائیلي إلى اليوم

حركة عدم الانحياز توجّه رسالة لحكومة الاحتلال .. ما مضمونها؟

خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟

مادورو: ترامب يعدّ عدواً عديم الرحمة لفنزويلا لكننا نتمنى له الشفاء

احتمال تفكك ليبيا بسبب التدخلات الأجنبية.. هل ستصبح ليبيا مقسّمة مثل السودان؟

اجتماع ثلاثي... الإمارات وإسرائيل وألمانيا اليوم في برلين

القوات بالوكالة في حرب كاراباخ.. هل سيتكرر السيناريو السوري؟

من السجن إلى الحكومة.. جباروف رئيساً للوزراء في قرغيزستان

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

هل يرضخ "منصور هادي" للضغوط السعودية ويقوم بالإعلان عن حكومته قبل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض؟

الأربعاء 18 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
هل يرضخ "منصور هادي" للضغوط السعودية ويقوم بالإعلان عن حكومته قبل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض؟

مواضيع ذات صلة

"المجلس الانتقالي" يعلق مشاركته باتفاق الرياض مع حكومة هادي

حكومة هادي: إعلان "الانتقالي" الإدارة الذاتية انقلاب على مؤسسات الدولة

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- كشفت يوم أمس الأحد العديد من المصادر المطلعة، عن ضغوطات سعودية على الرئيس اليمني المستقيل "عبدربه منصور هادي" للإعلان عن أعضاء حكومته الجديدة في العاصمة الاقتصادية عدن، قبل حلول الذكرى الأولى لتوقيعه في الخامس من نوفمبر 2019 الماضي على اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض. ولفتت تلك المصادر المطلة إلى أن "هادي" عقد يوم أمس اجتماعا استثنائيا مع هيئة مستشاريه، بحضور القائد الاخواني "علي محسن الأحمر". وأشارت تلك المصادر إلى أن هذا الاجتماع جاء للوقوف على آخر التطورات على الساحة اليمنية ومناقشة الضغوط السعودية التي تمارسها الرياض على "هادي" للاستعجال بالاعلان عن حكومته الجديدة، وما يتصل بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه قبل عام ولم يرى النور حتى يومنا هذا وإنما ظل مجرد حبر على ورق.

وعلى صعيد متصل، ذكرت العديد من التقارير الاخبارية، أن الرئيس المستقيل "هادي"، أبلغ مستشاريه بأن السعودية تطالبه بإعلان الحكومة المرتقبة، ووعدته بتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض خلال شهر وزعم لهم بأنه رفض ذلك وأنه قام بإبلاغ الهيئة الاستشارية تمسكه بتنفيذ الشق الأمني والعسكري من الاتفاق وتطبيع الأوضاع في جزيرة سقطرى، وتسليم المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً لمؤسسات الدولة، والسماح بعودة المحافظ "رمزي محروس" قبل إعلان الحكومة في العاصمة الاقتصادية عدن.

وحول هذا السياق، كشف مراسل قناة الجزيرة في اليمن "سمير النمري" عن ضغوط سعودية تمارس ضد الرئاسة الشرعية لإعلان الحكومة الجديدة. وقال "النمري" في منشور له على الفيسبوك  عن مصادر تتحدث عن قبول "منصور هادي" لضغوط سعودية لإعلان الحكومة الجديدة مع المجلس الانتقالي الجنوبي قبل تنفيذ البند العسكري. واعتبر "النمري" أن قبول "منصور هادي" بتنفيذ البند السياسي قبل العسكري يعتبر انتحاراً سياسياً لحكومته القابعة في فنادق الرياض ومكوناتها ومنح الانتقالي المناطق في الجنوب على طبق من ذهب.

ومن جهته، كشف "أحمد الحاج" مراسل وكالة اسوشيتد برس من اليمن، عن "طبخة سعودية" تهدف للإجهاز وبشكل رسمي على موضوعات سيادية. وأشار "الحاج" إلى أن الطبخة والمؤامرة السعودية تتمثل في إبرام اتفاقيات تمنح أبوظبي والرياض تسهيلات امنية وعسكرية إضافة إلى جزيرة سقطرى واخرى بالبحر الاحمر. وأفاد "الحاج" بأن المبررات لهذه الطبخة الخبيثة سيكون مكافحة الارهاب في سقطرى والمهرة في ميناء عدن والبحر الأحمر. وأوضح "الحاج" أن السعودية تضغط على هادي لتوقيع الاتفاقية قبل بدء مفاوضات الحل الشامل في اليمن.

وعلى صعيد متصل، أكد العديد من المراقبين أن الأحداث الأخيرة في محافظة المهرة اليمنية وبروز اسم الإرهاب وتنظيم  القاعدة مؤخراً في المحافظة الآمنة تؤكد جميع مخاوف أبناء الشعب اليمني حول  المساعي السعودية لإيجاد موطئ قدم دائم تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. ويرى المراقبون أن الضغط السعودي على "هادي" للاتفاق مع قادة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومين من الامارات، حتى وفقا لشروطهم، هي محاولة اخيرة للرياض للظهور بمظهر من يمسك بالملف اليمني بعد الضربات التي نزلت على هيبتها جراء سيطرة المسلحين المدعومين اماراتيا على جميع محافظات الجنوب، ومنهم من برر الاستعجال السعودي بوجود تحديات كبيرة تواجه الرياض وقد تطيح بدورها الاقليمي بشكل كامل، ومن هذه التحديات الانتخابات الأمريكية التي اقترب موعدها وقد تسفر عن هزيمة مدوية لـ"دونالد ترامب"، المدافع الشرس للسياسة السعودية امام خصمه "جو بايدن" الذي لا يكن الود للسعودية.

الجدير بالذكر أن الازمة في جنوب اليمن قد طالت، ولهذا فإن الجنوبيين مصممون على بسط سيطرتهم على كل مناطق الجنوب بدعم اماراتي وكانت اخر معاركهم تلك التي تكللت بالسيطرة على جزيرة سقطري، وهي تلك السيطرة التي دفعت جهات في حكومة "هادي" القابعة في فنادق الرياض الى طلب العون من الامم المتحدة للتدخل، الامر الذي رات فيه السعودية تدويلا لازمة الجنوب لا يصب في مصلحتها. إن جميع هذه الاسباب وغيرها هي التي دفعت السعودية للضغط والاسراع من اجل الحصول على اتفاق لا يبدو انه سيقاوم امام الحقائق على الارض، وهو ما تداركه "منصور هادي" عندما اشار الى انه لن يتم إعلان الحكومة إلا بعد الانتهاء من تنفيذ البنود الأمنية والعسكرية كافة في عدن، وعودة الأوضاع لطبيعتها في سقطري، وهو امر لا يمكن تنفيذه وسط الخلافات ليس على تقاسم الجغرافيا فحسب بل حول تقاسم حقائب المحافظات الجنوبية، التي اثارت حفيظة مكونات أخرى تطمح للشراكة بالحكومة المرتقبة، حيث دعا وجهاء قبليون بمحافظة أبين، لعقد اجتماع عام للتاكيد على حقهم في التمثيل بالحكومة القادمة في جنوب اليمن.

وحول هذا السياق، تشير التحركات والضغوطات السعودية الجديدة على "منصور هادي"، إلى أن الرياض تحاول استباق أي مفاوضات بشرعنة وجودها في اهم جزء حيوي في هذا البلد الذي يتمتع بالعديد من الثروات غير المستكشفة ويشكل موقع استراتيجي على خط الملاحة البحرية حول العالم خصوصا وأن ضغوطها على "منصور هادي"  تأتي بموازاة  تحركات دولية لوقف الحرب عبر صفقة تم مؤخرا مناقشتها  في الاروقة الدولية وتتضمن طيء صفحة "هادي" ونائبه "علي محسن الاحمر" اللذان ظلت السعودية تبرر الحرب على اليمن بشرعيتهما مقابل تعيين نائب رئيس توافقي تنقل له كافة الصلاحيات.

ولقد كشفت العديد من التقارير الاخبارية، أن هذه الصفقة تتضمن الغاء نظام الاقاليم الستة ومخرجات الحوار الوطني إلى جانب اقامة انتخابات برلمانية ورئاسية مع مراعاة الحكم الذاتي  لحركة "أنصار الله" في الشمال وآخر في الجنوب يتمتع كل اقليم بقوانين داخلية وعلم خاص إلى جانب مشاركات خارجية. وتقول تلك التقارير إن هذه الصفقة تم التوافق عليها  بين اطراف دولية مشاركة في الحرب على اليمن من ضمنها السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة ومصر وفرنسا وبضوء اخضر روسي. وتشير الصفقة إلى رغبة رعاة الحرب على اليمن وقف الحرب بمغازلة "أنصار الله" عبر طرح محافظة صعدة كمركز للحكم الذاتي في الشمال بعد أن فشلت قوات تحالف العدوان السعودي في تحقيق انتصارات على أرض المعركة.

وفي الختام، يبدو اننا لسنا بحاجة الى وقت طويل لنتعرف على مصير اتفاق رياض المعدل او "الرياض2"، فالخلافات هي اكبر من التغطية عليها بممارسة الضغوط السياسية والمادية وحتى العسكرية، لسبب بسيط وهو أن العدوان على اليمن كان من اهدافه اما جعل اليمن تابعا للسعودية، وفي حال تعذر ذلك، يجب اضعافه عبر نشر بذور التفرقة القبلية والمناطقية بين ابناء الشعب اليمني وصولا الى تقسيمه، كما بدا واضحا من ممارسات الامارات الخبيثة ودور السعودية التي اكتفت بالمشاهدة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اتفاق تشكيل حكومة منصور هادي هزائم انصار الله خلافات ضغوطات الجنوب

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
مظاهرات بالبحرين رفضا للتطبيع مع الاحتلال
إحراق صورة محمد بن زايد والعلم الإسرائيلي في عدن
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية

فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية

إخلاء القوات التركية نقاط المراقبة بريف حماة شمال غرب سوريا
انتفاضة عربية اسلامية متواصلة بعد الاساءة الفرنسية للإسلام
السودانيون.. ضد التطبيع مع الاحتلال
طرد إماراتيين دخلوا المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال