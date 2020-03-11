"المصالحة الروسي": جماعات إرهابية تعتزم قصف إدلب واتهام دمشق وموسكو

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  الثلاثاء 17 ربيع الاول 1442

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103 أعوام علی وعد بلفور المشؤوم وسرقة أرض "فلسطين"... المأساة تتكرر في "صفقة قرن" بلفوريّة!

103 أعوام علی وعد بلفور المشؤوم وسرقة أرض "فلسطين"... المأساة تتكرر في "صفقة قرن" بلفوريّة! الوقت- 103 أعوام مرت على وعد بلفور المشؤوم، الذي حول حياة الفلسطينيين إلى جحيم، بعد أن منحت الحكومة البريطانية حينها اليهود الحق في اقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين، وقاد وعد بلفور إلى قيام فلسطين الانتدابية، التي تضم حاليا "الكيان ....

الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة إن ارتفاع معدلات البطالة والفقر، والعجز العام، والانخفاض الكبير في الإيرادات العامة واحتياطيات النقد الأجنبي، والديون الخارجية، أصبحت أزمات وعناوين رئيسية دائمة للاقتصاد السعودي هذه الأيام.

المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟ الوقت- بينما تواجه سلطنة عمان مشاكل اقتصادية كبيرة منذ بداية عام 2020 ، ويرافق هذا الأمر استمراراً للوتيرة التصاعدية لنسبة دين هذا البلد مقابل الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2015، قام تفشي فيروس كورونا وانعكاساته السلبية على الاقتصاد العماني، بتشديد الأزمة الاقتصادية في هذا البلد ، ما أدى إلى استمرار حاجة مسقط للمساعدات الخارجية لتحسين وضعها الاقتصادي رغم السياسات الاقتصادية الجديدة التي انتهجها السلطان هيثم، وفي هذا السياق ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن عمان تتلقى مليار دولار كمساعدات مالية من قطر

مؤامرة جديدة ضد الحشد الشعبي تحت شعار إخراج الحشد من المناطق السنية الوقت- بعد الاتهامات الجديدة التي وجهتها بعض القوى السياسية السنية ، يتضح أن هنالك مؤامرة واضحة وجارية تحت عنوان دومينو المؤامرات لإخراج قوات الحشد الشعبي من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية في العراق وحكومة إقليم كردستان. وإستنادًا الى هذه المؤامرة يتم تنفيذ مؤامرة أمريكية صهيونية بذريعة التسوية بين حكومة الإقليم وبغداد.

حركة التطبيع في دائرة انعدام الثقة والخوف.. الكيان الصهيوني يسعى للحصول على مقاتلات F-22 يعد الإعلان الرسمي عن تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني في 3 سبتمبر 2020 أحد أهم الأحداث التي ستؤثر بلا شك على مستقبل العلاقات السياسية في الشرق الأوسط.

أخبار

قائد الثورة : سياسة ايران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أميركا

قائد الثورة : سياسة ايران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أميركا

الوقت-بدا قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف

النمسا: هذه هي الحصيلة النهائية للهجوم المسلح الذي وقع وسط العاصمة فيينا الوقت-أفادت وسائل إعلام نقلاً عن وزارة الداخلية في النمسا، بمقتل ......

"المصالحة الروسي": جماعات إرهابية تعتزم قصف إدلب واتهام دمشق وموسكو الوقت-كشف مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية بين الأطراف المتحاربة في سوريا

"حماس": إعفاء الإمارات تأشيرات الدخول للإسرائيليين يعرّض الدول المجاورة لخطر التجسس الوقت-قال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف قانوع، اليوم الثلاثاء، إن "مصادقة دولة الإمارات

رفض واسع بالأمم المتحدة لعقوبات واشنطن على مسؤولين في "الجنائية الدولية" الوقت-أكّدت 72 دولةً في الأمم المتحدة دعمها المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة

ترامب يتوقع "فوزا رائعاً" وبايدن يدعوه لحزم حقائبه والمغادرة الوقت-توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الإثنين- الثلاثاء "فوزاً رائعاً جديداً"، في آخر تجمع لحملته الانتخابية

ساعات قليلة قبل الثلاثاء الأميركي الكبير.. بايدن: لنستعيد الديموقراطية! الوقت-دعا المرشّح الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن الناخبين إلى "استعادة" الديموقراطية

حماس: "إسرائيل" تتعمد إهمال الأسرى في خضم جائحة كورونا الوقت- حذر الناطق باسم حركة "حماس" الفلسطينية حازم قاسم من أن إسرائيل تتعمد إهمال الأسرى في خضم جائحة كورونا، ما ساهم في مفاقمة أوضاعهم.

خوفا من أعمال عنف بعد الانتخابات.. تطويق البيت الأبيض بسياج الوقت- انضم البيت الأبيض إلى الشركات في جميع أنحاء البلاد، بتوقعاته وقوع أعمال عنف في أعقاب الانتخابات، حيث ورد أن السلطات تخطط لتطويق المجمع بسياج "غير قابل للتوسع" ورجال الحرس الوطني.

حركة الأمة تدعو اللبنانيين لاتخاذ أعلى درجات الوحدة واليقظة الوقت- دعت حركة الأمة، اللبنانيين الى اتخاذ أعلى درجات الوحدة واليقظة وقالت ان قوة المقاومة كفيلة بإحباط كل المؤامرات.

البرلمان الايراني يلزم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بزيادة إنتاج وتخزين اليورانيوم المخصب الوقت- وافق أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار "الخطوة الاستراتيجية لرفع العقوبات" بمجموع 196 صوتا موافقا مقابل 4 معارضين لإلزام منظمة الطاقة الذرية الايرانية بزيادة انتاج وتخزين اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة ليصل الى 120 كيلوغرام سنوياً.

بعد الإساءة للنبي الأكرم.. الخارجية الإيرانية تدعو فرنسا وبعض الدول الاوروبية للعودة عن طريقها الخاطئ الوقت- دعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة الحكومة الفرنسية وحكومات بعض الدول الاوروبية للعودة عن طريقها الخاطئ في الاساءة للنبي الاكرم (ص).

المناورات التاسعة للقوة الجوية الايرانية تنطلق اليوم الوقت- انطلقت صباح اليوم الاثنين المرحلة الرئيسية والعملانية للمناورات التاسعة "الاقتدار الجوي لفدائيي الولاية" للقوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بعنوان "يا صادق آل محمد (ع)" في المنطقة العامة لمحافظة اصفهان وسط البلاد.

هجوم مسلح على جامعة كابول يؤدي لمصرع 20 شخصاً وعدد من الإصابات الوقت- أعلن مصدر في الحكومة الأفغانية، اليوم الاثنين، عن مقتل عدد من الطلاب وإصابة آخرين، بهجوم على جامعة كابول الحكومية.

صحيفة اميركية: لا فرق بين أنصار ترامب وأعضاء تنظيم داعش الوقت-أشارت كاتبة في صحيفة”بوسطن غلوب” إلى أن أنصار الرئيس

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باحثون: تجمعات ترامب الانتخابية تسببت بأكثر من 30 ألف إصابة بكورونا الوقت-أدت تجمعات حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى أكثر من 30 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا

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أخبار

"المصالحة الروسي": جماعات إرهابية تعتزم قصف إدلب واتهام دمشق وموسكو

الثلاثاء 17 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
"المصالحة الروسي": جماعات إرهابية تعتزم قصف إدلب واتهام دمشق وموسكو

"المصالحة الروسي": جماعات إرهابية تعتزم قصف إدلب واتهام دمشق وموسكو

الوقت-كشف مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية بين الأطراف المتحاربة في سوريا

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الوقت-كشف مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية بين الأطراف المتحاربة في سوريا أن الجماعات الإرهابية تعتزم "قصف أهداف سكنية بالمدافع والطائرات المسيرة واتهام دمشق وموسكو بالوقوف وراء ذلك".

وأكد نائب رئيس المركز ،الأدميرال ألكسندر غرينكيفيتش، أن "الإرهابيين يعتزمون نشر تسجيل مصور لعواقب الضربة المدبرة على مصادرهم الدعائية على الإنترنت"، مشيراً إلى أن "منطقة نخلاية الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة بمحافظة إدلب هي المنطقة المراد استهدافها".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يكشف بها المركز مثل هذه المخططات، حيث أنه في تموز/يوليو الماضي أعلن المركز أن أعضاء من جبهة النصرة يخطّطون لاستفزازات في مدينة إدلب، بهدف اتّهام دمشق مرة أخرى باستخدام أسلحة كيميائية.

وفي آذار/مارس أكد المركز الروسي للمصالحة محاولة مجموعة إرهابية تضمّ 15 عنصراً تفجير ذخائر ذات حشوات كيميائية سامة، "من أجل عرقلة تقدم القوات السورية في الأحياء الغربية من سراقب، واتهامها في ما بعد باستخدام الأسلحة الكيميائية".

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مركز المصالحة الروسي روسيا وزارة الدفاع الروسية سوريا إدلب الجماعات المسلحة في سوريا نخلاية

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