ترامب يتوقع "فوزا رائعاً" وبايدن يدعوه لحزم حقائبه والمغادرة

الوقت-توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الإثنين- الثلاثاء "فوزاً رائعاً جديداً"، في آخر تجمع لحملته الانتخابية عقده في غراند رابيدز بولاية ميشيغن، قبل بضع ساعات من فتح مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية.

وقال مخاطباً حشداً غفيراً من أنصاره "غداً سنصنع التاريخ مرة جديدة"، ساخراً من خصمه الديموقراطي جو بايدن. وكان ترامب ختم حملته في انتخابات 2016 أيضاً في غراند رابيدز قبل أن يفوز على هيلاري كلينتون، وقال مساء الإثنين قبيل وصوله إلى ميشيغن "سنقوم بالأمر نفسه".

ترامب اعتبر أن المرشح الرئاسي الديمقراطي، جو بايدن، سياسي فاسد ويدعم الصين للدخول في منظمة التجارة الدولية.

تأتي تصريحات ترامب بعد انتقاد بايدن له أمام تجمع حاشد من مؤيديه عشية الانتخابات الأميركية في أوهايو، قال فيه إن الولايات المتحدة سئمت من "فوضى" رئاسة منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وأخبر بايدن مؤيديه في مناسبة أخيرة لحشد الأصوات في ولاية أوهايو قبل ساعات من انطلاق عملية الاقتراع "حان الوقت لأن يحزم دونالد ترامب حقائبه ويعود إلى المنزل"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وتنطلق، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، انتخابات الرئاسة الأميركية ويبدأ الناخبون في الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية.

ويشارك الناخبون الأميركيون للاختيار بين الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي يسعى للحصول على فترة رئاسية ثانية، وبين المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي يريد إزاحته والوصول إلى البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني 2021.