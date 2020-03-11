ساعات قليلة قبل الثلاثاء الأميركي الكبير.. بايدن: لنستعيد الديموقراطية!

الوقت-دعا المرشّح الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن الناخبين إلى "استعادة" الديموقراطية، وذلك في خطاب ألقاه، أمس الإثنين، في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، خلال آخر تجمّع انتخابي كبير له عشيّة الانتخابات التي تجري اليوم الثلاثاء.

وقال بايدن في نهاية خطابه: "لقد حان الوقت للنهوض واستعادة ديموقراطيتنا. بإمكاننا أن نفعل ذلك".

ونظّم نائب الرئيس السابق آخر تجمع انتخابي له، في المدينة نفسها التي أطلق منها قبل 18 شهراً حملته الانتخابية، وفي الولاية التي فاز بها في 2016 منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بفارق ضئيل للغاية على هيلاري كلينتون.

وأضاف: "لديّ شعور بأننا سنحقّق سوياً فوزاً ضخماً غداً"، مشدداً على أنه إذا ما انتخب رئيساً للولايات المتّحدة فسيسعى "للسيطرة على كوفيد-19 من اليوم الأول" لتولّيه مفاتيح البيت الأبيض.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما، الذي ألقى بثقله في الشوط الأخير من هذا السباق النتخابي دعماً لنائبه السابق، قال خلال تجمّع في مدينة بولاية فلوريدا إن ترامب "لم يأخذ يوماً على محمل الجدّ" مهامه الرئاسية.

واتّهم أول رئيس من ذوي البشرة السوداء في الولايات المتحدة خلفه بأنه "استخدم الرئاسة مثل برنامج تلفزيوني لجذب الأنظار إليه"، مجدّداً مناشدته الناخبين التوجّه بكثافة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

من جهته، أعلن ترامب أنه سيتوجّه، اليوم الثلاثاء، إلى المقرّ الرئيسي لحملته الانتخابية في ولاية فرجينيا.

وقال ترامب خلال تجمّع انتخابي في كارولاينا الشمالية: "غداً سنفوز بـ4 سنوات أخرى في البيت الأبيض"، مضيفاً بعيد ساعات خلال تجمّع آخر في ميشيغان أنه "بهذه الطريقة يمكننا إنجاز العمل الذي بدأناه".

وفي ما بدا أنها خطوة استفزازية، قصد ترامب بين هذين التجمعين مدينة ساكرانتون، مسقط رأس بايدن، حيث جدّد وصف منافسه بـ"جو النعسان"، متهماً إياه بأنه "مضطرب" و"فاسد" و"تسيطر عليه وسائل الإعلام الرئيسية".

,توقع الرئيس الأميركي "فوزاً رائعاً جديداً"، خلال خطاب في ولاية ميشيغن، وقبل بضع ساعات من فتح مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية.