حماس: "إسرائيل" تتعمد إهمال الأسرى في خضم جائحة كورونا

الوقت- حذر الناطق باسم حركة "حماس" الفلسطينية حازم قاسم من أن إسرائيل تتعمد إهمال الأسرى في خضم جائحة كورونا، ما ساهم في مفاقمة أوضاعهم.

ولفت في بيان إلى أن "الارتفاع المتزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين الأسرى في سجون الاحتلال والتي كان آخرها في سجن جلبوع، يكشف حجم الإهمال المعتمد الذي يتعرض له الأسرى ضمن سياسة الاستهداف الممنهج لهم التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال".

وأضاف أن "هذا الاستهتار في توفير سبل الوقاية والحماية من جائحة كورونا هو امتداد في سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، والتي تسببت في استشهاد المئات من الأسرى في سجون الاحتلال".

ودعا قاسم المؤسسات الدولية والحقوقية إلى أن "تتحرك بجدية للضغط على الاحتلال لوقف استهتاره بحياة الأسرى"، مؤكدا أن "قضية الأسرى ودعمها والنضال من أجل تحريرهم ستظل على رأس سلم أولوياتنا".