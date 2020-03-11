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  الثلاثاء 17 ربيع الاول 1442

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أخبار

خوفا من أعمال عنف بعد الانتخابات.. تطويق البيت الأبيض بسياج

الثلاثاء 17 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
خوفا من أعمال عنف بعد الانتخابات.. تطويق البيت الأبيض بسياج
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الوقت- انضم البيت الأبيض إلى الشركات في جميع أنحاء البلاد، بتوقعاته وقوع أعمال عنف في أعقاب الانتخابات، حيث ورد أن السلطات تخطط لتطويق المجمع بسياج "غير قابل للتوسع" ورجال الحرس الوطني.

ووفقا لتقارير إعلامية أميركية سيتم بناء سياج "غير قابل للتوسع" حول محيط البيت الأبيض بالكامل وسيكون من النوع نفسه الذي استخدم خلال احتجاجات العدالة العرقية.

ووفقا لشبكة "إن بي سي نيوز"، سيكون 250 من رجال الحرس الوطني على أهبة الاستعداد.

وقال باتريك بيرك، المدير التنفيذي لمؤسسة الشرطة بواشنطن العاصمة، لشبكة "CNN": "إذا لم يكن هناك فائز، سيتم نشر عدد كبير من الضباط على جميع المستويات في جميع أنحاء العاصمة."

هذا وتستعد السلطات والشركات في جميع أنحاء البلاد لاضطرابات محتملة بعد يوم الانتخابات، خاصة إذا لم يكن هناك فائز واضح بحلول 4 نوفمبر. وقامت الشركات في جميع أنحاء البيت الأبيض بإغلاق محالها بشكل محكم كإجراء احترازي، والأمر نفسه حصل في فرانسيسكو ونيويورك.

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البيت الابيض الانتخابات عنف سياج

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