أحدث التطورات على الساحة اليمنية.. المقاومة تباغت مرتزقة السعودية مجدداً جنوب الجوف

الوقت- بعد الانخفاض النسبي في الاشتباكات في محافظة الجوف اليمنية التي تقع في الجزء الشمالي الشرقي من صنعاء (الجبهتان الشرقية والجنوبية الشرقية لقاعدة الخنجر)، اختبرت عناصر التحالف السعودي مرة أخرى فرصها لإعادة احتلال بعض المناطق وشنت هجمات واسعة النطاق في الجزء الجنوبي من المحافظة.

وأفادت بعض المصادر الميدانية هناك ان قوات التحالف السعودي شنت هجوماً واسعاً على المقاتلين اليمنيين من المناطق الحدودية المشتركة شمال محافظة مأرب (محور جبال العلم الأبيض)..

وقال المصدر الميداني، إن هجمات التحالف الجديدة في جنوب محافظة الجوف، هي تكرار للسيناريو الفاشل الأخير الذي وقع في مناطق وسط قطاع "الخب والشعف"، وأضاف ان ثمة هناك عناصر تحت امرة السعودية هاجمت خلال هذه العملية منطقة نضود جنوب قطاع الخب والشعف.

ووفق هذا المصدر الميداني، فإن المقاتلين اليمنيين المتمركزين في المنطقة لاحظوا تحركات المرتزقة السعوديين في الخطوة الأولى وفي عمل استباقي في منطقة الميته (خطوط الصراع بين الجانبين) لوثوا مسير مرور رتل التحالف العسكري بالفخاخ المتفجرة.

وقال المصدر الميداني إن الكمين الدقيق للقوات اليمنية على هذا المحور تم تنفيذه بسرعة، مضيفاً: "انه عندما مر رتل عسكري لعناصر التحالف السعودي عبر المنطقة، فجر المقاتلون أفخاخاً ناسفة وقتلوا وجرحوا عدداً كبيراً منهم".

وقتل خلال هذا الكمين العميد الركن صالح شتف والعقيد عبد الله بن ضاغن، وأصيب ما لا يقل عن 25 آخرين، بعضهم قادة ميدانيون للتحالف بينهم أمين العبيدي، وحمد العبيدي، وسالم العبيدي ، وشاجع العبيدي، وصالح العبيدي ، وآخرين.

ووفقاً للتقارير، قامت مجموعة أخرى من أعضاء التحالف السعودي ممن نجوا من الكمين بالفرار إلى جبل العلم الأبيض؛ حيث أظهر هذا الكمين الدقيق وفي الوقت المناسب أن المقاتلين اليمنيين على استعداد تام على جميع خطوط الصراع في محافظة مارب والجوف.

‌وأفادت المصادر الميدانية أن قادة التحالف السعودي اعتقدوا أن المقاتلين اليمنيين لم يكونوا حاضرين إثر اشتباكات الأيام الماضية على الجبهة الشمالية الغربية لمأرب وشمال غرب الجوف في الجزء الجنوبي من "الخب والشعف"، لكنهم فوجئوا وأصيبوا بضربات قاتلة.

وفي هذه العملية، كانت قوات التحالف السعودي تنوي السيطرة على منطقة النضود، أي الجزء الآخر من الجنوب الغربي لقطاع الخب والشعف، واخراجها خارج سيطرة القوات اليمنية، والسيطرة على مناطق وجبال العاقر والدحيضة والدحلات وسعرة وغيرها.

إذا نجحت عناصر التحالف السعودي في هذه العملية، فإنها ستجعل الضواحي الشمالية الشرقية لقاعدة الكنايس أكثر أمانا إلى حد ما وتبقي المقاتلين بعيدا عن قاعدة الرويك العسكرية؛ حيث تحاول عناصر التحالف السعودي بشكل عام منع المقاتلين من الاقتراب من طريق صنعاء-حضرموت الدولي.

ومن جهة أخرى أفادت الأنباء الواردة من شمال غرب محافظة مارب أن جهود المقاتلين اليمنيين لتطهير المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من أطراف القاعدة المهمة والاستراتيجية لـ "ماس" مستمرة؛ حيث تعد هذه القاعدة آخر وأهم مقرات التحالف في غرب محافظة مارب.

كما ان هذه القاعدة مرتبطة بمدينة مارب من المحور الشرقي ومدينة صنعاء من الغرب، وهي نقطة وصل مدينة مارب بالعاصمة (تقاطع الجوف - مأرب)؛ حاليا فان القوات اليمنية تتواجد على بعد 3 كيلومترات فقط من قاعدة ماس.