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  الإثنين 16 ربيع الاول 1442

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الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة

الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة إن ارتفاع معدلات البطالة والفقر، والعجز العام، والانخفاض الكبير في الإيرادات العامة واحتياطيات النقد الأجنبي، والديون الخارجية، أصبحت أزمات وعناوين رئيسية دائمة للاقتصاد السعودي هذه الأيام.

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حركة التطبيع في دائرة انعدام الثقة والخوف.. الكيان الصهيوني يسعى للحصول على مقاتلات F-22 يعد الإعلان الرسمي عن تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني في 3 سبتمبر 2020 أحد أهم الأحداث التي ستؤثر بلا شك على مستقبل العلاقات السياسية في الشرق الأوسط.

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حركة الأمة تدعو اللبنانيين لاتخاذ أعلى درجات الوحدة واليقظة

حركة الأمة تدعو اللبنانيين لاتخاذ أعلى درجات الوحدة واليقظة

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أخبار

حركة الأمة تدعو اللبنانيين لاتخاذ أعلى درجات الوحدة واليقظة

الإثنين 16 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
حركة الأمة تدعو اللبنانيين لاتخاذ أعلى درجات الوحدة واليقظة
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الوقت- دعت حركة الأمة، اللبنانيين الى اتخاذ أعلى درجات الوحدة واليقظة وقالت ان قوة المقاومة كفيلة بإحباط كل المؤامرات.

دعت "حركة الأمة"، في بيان ، إلى "أعلى درجات اليقظة مع مرور العام الثالث بعد المئة لذكرى وعد بلفور المشؤوم، مؤكدة "أن وحدة القوى الحية والمقاومة في أمتنا كفيلة لاحباط كل ما يحضر للمنطقة عموما، ولفلسطين خصوصا، مشددة على "أن الضغط الاستكباري العالمي، وفي مقدمته واشنطن، من أجل سلب منطقتنا ونهب خيراتها، وفرض كيان العدو عامل القوة والاستقطاب الوحيد لن يمر مادام هناك مقاومة يمكنها أن تصنع المستحيل، كما أن الحق الفلسطيني راسخ في الحقيقة والتاريخ والوجدان والمستقبل، ومهما اشتدت زوابع التطبيع وصفقات العصر، فإن إرادة الشعوب لا تموت، وستطيح بكل المؤامرات والمخططات المعادية.

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المقاومة حركة قوة اليقظة الحذر

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