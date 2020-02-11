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  الإثنين 16 ربيع الاول 1442

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أخبار

المناورات التاسعة للقوة الجوية الايرانية تنطلق اليوم

الإثنين 16 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
المناورات التاسعة للقوة الجوية الايرانية تنطلق اليوم
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الوقت- انطلقت صباح اليوم الاثنين المرحلة الرئيسية والعملانية للمناورات التاسعة "الاقتدار الجوي لفدائيي الولاية" للقوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بعنوان "يا صادق آل محمد (ع)" في المنطقة العامة لمحافظة اصفهان وسط البلاد.

وانطلقت هذه المناورات الجوية في المنطقة العامة لمحافظة اصفهان بمشاركة 7 قواعد تابعة للقوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية باشراف قاعدة "الشهيد بابائي" الجوية.

وقال العميد فرهاد كودرزي المتحدث باسم المناورات الجوية: ان مختلف انواع الطائرات المقاتلة وقاذفة القنابل والنقل الثقيلة وشبه الثقيلة والارضاع الجوي والمقاتلات الاعتراضية والاستطلاعية والدورية الجوية والمسيرة كانت قد وصلت الى قاعدة "الشهيد بابائي" الجوية في اصفهان قبل عدة ايام، والتي ستقوم خلال يومين بتمرين اساليب مواجهة العدو المفترض عبر استخدام التكتيكات الحديثة.

واضاف: انه فضلا عن قاعدة "الشهيد بابائي" الجوية تشارك ايضا في المناورات بصورة مباشرة، القواعد الجوية؛ "الشهيد لشكري" في طهران و"الشهيد نوجة" في همدان و"الشهيد ياسيني" في بوشهر و"الشهيد عبدالكريمي" في بندرعباس و"الشهيد وحدتي" في دزفول و"الشهيد فكوري" في تبريز، بصورة مباشرة في هذه المناورات.

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