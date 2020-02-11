مستشار بايدن: الـ"إف 35" لـ"إسرائيل" حصراً!

الوقت-قال مستشار للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الأميركية جو بايدن، إن مقاتلات "إف 35"، مخصصة لـ"إسرائيل" حصراً في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، أمس الأحد، تونى بلينكن، مستشار بايدن للسياسة الخارجية لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

وأعرب بلينكن عن اعتراضه على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بيع "مقاتلات الشبح" لدولة الإمارات، في إطار اتفاق لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

كما، ألمح إلى أنه في حال فاز بايدن في الانتخابات المقررة بعد غد الثلاثاء، فسيكون على إدارته النظر بجدية إلى بيع الـ "إف 35" للإمارات.

إلى ذلك، أردف قائلاً "من أجل الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة بموجب القانون الأميركي، يتعين على الإدارة المنتخبة التالية دراسة الموضوع بجدية".

والخميس الماضي، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لها إن "البيت الأبيض أخطر الكونغرس بأنه ينوي بيع 50 مقاتلة من طراز "إف-35" من صنع شركة لوكهيد مارتن إلى دولة الإمارات".

وجاء ذلك بعد أيام من إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بيني غانتس بياناً مشتركاً، أكدا فيه أن "إسرائيل" لا تعارض بيع الولايات المتحدة أسلحة معينة إلى الإمارات، في إشارة على ما يبدو للطائرات "إف-35".

كذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، في أول رد على صفقة الطائرات "إف-35" التي تعتزم بيعها الولايات المتحدة للإمارات: "نحن جميعاً نواجه تهديداً مشتركاً".

ووقعت "إسرائيل" في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي اتفاق تطبيع مع الإمارات والبحرين في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي ترامب.

وفي 22 تشرين أول/أكتوبر المنصرم، وقع وزيرا الأمن الإسرائيلي ووزير الدفاع الأميركي، على إعلان تتعهد واشنطن بموجبه بضمان التفوق النوعي لـ"إسرائيل" في المجال العسكري.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية في حينه إن توقيع إعلان ضمان التفوق النوعي لـ"إسرائيل"، يأتي على خلفية سعي واشنطن لبيع مقاتلات "إف 35" إلى الإمارات.

يشار إلى أن "إسرائيل" الطرف الوحيد في الشرق الأوسط حالياً الذي لديه مقاتلات "إف 35" الأميركية.

واشترت "إسرائيل" 50 مقاتلة "إف 35" من الولايات المتحدة في عام 2016 يتم تسليمها لسلاح الجو الإسرائيلي تباعاً على مدى سنوات.