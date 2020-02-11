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  الإثنين 16 ربيع الاول 1442

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الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة

الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة إن ارتفاع معدلات البطالة والفقر، والعجز العام، والانخفاض الكبير في الإيرادات العامة واحتياطيات النقد الأجنبي، والديون الخارجية، أصبحت أزمات وعناوين رئيسية دائمة للاقتصاد السعودي هذه الأيام.

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أخبار

حماس: هدم المنازل يثبت العجز عن إيقاف ثورة الشعب الفلسطيني

الإثنين 16 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
حماس: هدم المنازل يثبت العجز عن إيقاف ثورة الشعب الفلسطيني

حماس: هدم المنازل يثبت العجز عن إيقاف ثورة الشعب الفلسطيني

الوقت-وصف الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم هدم الاحتلال منزل الأسير دويكات

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الوقت-وصف الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم هدم الاحتلال منزل الأسير دويكات بـ "الفعل الإرهابي وبأنه سلوك عصابات إجرامية".

وأكد حازم أن استمرار "الاحتلال في سياسة هدم المنازل يثبت عجزه عن ايقاف ثورة الشعب الفلسطيني"، مضيفاً أن "المحتلّ يتوهّم إن اعتقد أنّ هذه السياسة ستكسر إرادة الشعب الفلسطيني أو توقف نضاله، وأن هذا الوهم يدلّ على غباء هذا المستعمر المتعجرف".

وهدمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، منزل الأسير خليل عبد الخالق دويكات، في قرية روجيب شرقي نابلس شمال الضفة الغربية.

ويتهم الاحتلال الأسير بتنفيذ عملية طعن في مدينة "بتاح تكفا" قبل شهرين، أسفرت عن مقتل حاخام يهودي متطرّف.

وكانت أعداد كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها جرّافة عسكرية قد دخلت البلدة عبر معبر عورتا شرقي نابلس حيث تصدّى الفلسطينيون لهذه القوات التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيّل للدموع باتجاههم.

وقالت زوجة الأسير دويكات، إن الاحتلال أخرجها من منزلها هي وبناتها الخمس، وتركهن في العراء في الأجواء الماطرة، معتبرة ذلك تعبيراً عن الإجرام الإسرائيلي.

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الاحتلال الإسرائيلي هدم منازل الفلسطينيين فلسطين المحتلة الأسير خليل دويكات حازم قاسم حركة حماس

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