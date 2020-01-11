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  الإثنين 16 ربيع الاول 1442

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أخبار

طهران تعتقل قائد "المنظمة الأحوازية"

طهران تعتقل قائد "المنظمة الأحوازية"

الوقت-أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى

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أخبار

طهران تعتقل قائد "المنظمة الأحوازية"

الأحد 15 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
طهران تعتقل قائد "المنظمة الأحوازية"

في الخارج... طهران تعتقل قائد "المنظمة الأحوازية"

الوقت-أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى

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الوقت-أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري، اليوم الأحد، اعتقال  قائد "الجبهة الشعبية الديموقراطية الأحوازية" حبيب كعبي خارج إيران، ونقله إلى داخل البلاد.

ويُتهم كعبي بأنه من يقف وراء التخطيط للهجوم الإرهابي الذي استهدف العرض العسكري في الأهواز قبل عامين، وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين والعسكريين.

وأعلن ذو النوري أن كعبي في "طهران الآن"، بعد اعتقاله في وقت سابق خارج البلاد، و"يتم التحقيق معه من قبل الأجهزة الأمنية"، مضيفاً أن "محاكمة هذا الإرهابي ستتم في محكمة عادلة".

و"المنظمة الأحوازية" معروفة بأنها ذات أهداف انفصالية عن إيران، وتنشط منذ سنوات طويلة بشكلٍ خارج عن القانون، كما و"كانت تؤدي دور الطابور الخامس للعدو خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية"، وفق المسؤول في البرلمان الإيراني.

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