نشرة عسكرية تكشف عن رحلات جوية لعسكريين أميركيين بين بنغازي وأربيل

الوقت-كشفت نشرة "آرمز ووتش" العسكرية المتخصصة، عن رصدها حركة طيران مكثفة من ليبيا إلى أربيل شمال العراق، وعلى متنها عدد من المتعاقدين العسكريين الأميركيين.

وذكرت النشرة أن الرحلات الجوية نقلت عبر العاصمة البلغارية صوفيا في 28 تشرين الأول/أكتوبر، نحو 150 متعاقداً عسكرياً من القطاع الخاص من مدينة بنغازي إلى أربيل في العراق، وذلك على متن رحلات مستأجرة من البنتاغون خلال الأسابيع الماضية، وفقاً للمعلومات وبيانات الرحلات التي حللتها منظمة "أرمز ووتش".

وأشارت النشرة إلى أنه في 27 تشرين الاول/أكتوبر أقلعت في تمام الساعة 14:23 بالتوقيت العالمي المنسق، أقلعت طائرة بوينج 767 الأميركية المسجلة N495AX التي تديرها شركة "Omni Air" من مطار دالاس الدولي بواشنطن. وفي الساعة 22:51 بالتوقيت العالمي هبطت في مطار صوفيا.

وكشفت معلومات من مطار صوفيا أنه تمّ نقل 23 راكباً عسكرياً من بنغازي بواسطة Nyx Air ESNSH إلى مالطا، حيث تمّ نقلهم إلى صوفيا بواسطةOmni Air N495AX، وتبادلت الطائرتان الركاب.

وفي نفس اليوم في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، في تمام الساعة 14:05 بالتوقيت العالمي، غادرت نفس طائرة Omni Air N495AX من مطار واشنطن دالاس وهبطت مرة أخرى في مطار صوفيا في الساعة 12:30 صباحاً بتوقيت شرق أوروبا (رحلتان متتاليتان في غضون يومين فقط).

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من أن الجيش الأميركي لا يعمل رسمياً في بنغازي، إلا أن عدد الرحلات الجوية بين بنغازي وواشنطن ارتفع منذ حزيران/يونيو الماضي، وفقاً لتقرير استقصائي نشرته صحيفة "تايم".

وأظهرت بيانات الرحلات الجوية أن شركة "أومني إير- Omni Air" قامت بعدد من الرحلات إلى بلغاريا ورومانيا خلال الأشهر القليلة الماضية. وتمّ التعاقد مع الشركة الجوية من قبل قيادة النقل الأميركية لنقل الركاب والبضائع لصالح البنتاغون، لافتة إلى أن هذه الرحلات هي رحلات عسكرية ذات وضع خاص تديرها طائرات مدنية.

وفقاً لمعلومات الرحلة، تمّ نقل 17 راكباً من أربيل بواسطة Omni Air N495AX إلى مالطا، حيث تمّ نقلهم إلى بنغازي بواسطة Nyx Air ES-NSH.