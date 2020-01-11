وزارة حقوق الإنسان اليمنية تصدر تقريراً.. ما مضمونه؟

الوقت- أعدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، تقريرا يحمل عنوان “الإرهاب في اليمن من النشأة إلى النفوذ والتوسع”.

وأوضح القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان "علي الديلمي" خلال تسلمه مسودة التقرير من فريق الإعداد، أن المسودة الأولى ستتم مراجعتها للخروج بتقرير شامل ودقيق في معلوماته.

وأشار إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل بالتعاون مع الجهات المعنية لمناقشة التقرير قبل إطلاقه في مؤتمر صحفي تعقده الوزارة والجهات ذات العلاقة.

فيما أكد عضوا فريق إعداد التقرير طلعت الشرجبي ومنير سلام، الحرص على أن يكون التقرير شاملا لكافة المعلومات المتعلقة بنشأة الجماعات التكفيرية في اليمن والتوسع الذي جعل منه فزاعة للتدخلات الخارجية.