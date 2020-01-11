رئيس الحكومة الإسرائيلية يرفض دفع ضريبة للدولة!

الوقت- يصر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على رفض دفع ضريبة للدولة، عن نفقات منزله الشخصي، في مدينة قيساريا.

وإضافة إلى ذلك المنزل، فإن نتنياهو يقيم أيضا بالمنزل الرسمي لرؤساء الحكومة الإسرائيلية، في القدس المحتلة.

وأفيد مساء السبت، بأن مصلحة الضرائب الإسرائيلية، توجهت لمُحاسب رئاسة الحكومة في الأسابيع الأخيرة، وطلبت منه معرفة مصروفات نتنياهو، وأي منها صُرف ضمن أداء منصبه، وأي منها لنفقته الشخصية الخاصة.

وبحسب المعلومات، فإن رئاسة الحكومة ردت أن جميع النفقات، بما في ذلك مصاريف البيت الشخصي والخاص في قيساريا، تُستخدم ضمن أداء نتنياهو لمنصبه.

وفقًا للآلية التي أعلنها الاحتلال لما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية قبل ثلاث سنوات، فإنها مُكلّفة بدفع مصروفات نتنياهو إذا كانت لصالح أداء منصبه، وبحال كانت المصاريف لنفقته الخاصة، فإن على نتنياهو دفعها شخصيا.

وفي 2011 و2012 و2013 موّلت الاحتلال مصاريف بيت نتنياهو الشخصي، بقيمة أكثر من 52 ألف دولار، وفي 2014 أكثر من 81 ألف دولار، وفي عام 2015 أكثر من 85 ألف دولار. وعلاوة عن رفضه دفع نفقات بيت الشخصي، فإن نتنياهو يرفض أيضا دفع الضرائب عن هذه المصاريف.

ومنذ 2016 وحتى اليوم، ترفض السلطات، بدعم من المحكمة، الإفصاح عن قيمة تمويل بيت نتنياهو الشخصي في قيساريا.