قيادي في ’حماس’ يدعو إلى ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية

الوقت- دعا القيادي في حركة حماس الأسير الشيخ حسن يوسف إلى ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية واستمرار العمل الجاد لإنجاز الملفات كافة وصولا للوحدة الوطنية.

وقال الشيخ يوسف، في تصريحات من داخل سجون الاحتلال: إنه متمسك بقرار حماس الداعم للوصول إلى وحدة وطنية شاملة، داعياً الفصائل كافة لتنحية برامجها السياسية جانبا لمواجهة خطر التصفية الذي تتعرض له القضية الفلسطينية، حتى ولو دخلت الفصائل بقوائم موحدة للانتخابات على قاعدة حمل الهم الفلسطيني ومواجهة المخاطر المحدقة بالقضية، وفق حرية نيوز.

وأكد القيادي يوسف ضرورة حل الملفات التي نتجت عن الانقسام في السنوات الماضية؛ مثل قضايا الموظفين، ورفع العقوبات عن قطاع غزة، مشيرا إلى أهمية الإبقاء على مشروع المقاومة على الأرض ما بقي الاحتلال.

ودعا إلى تكرار تجربة غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة لتشمل كل المناطق الفلسطينية.

وكان الاحتلال أعاد اعتقال الشيخ حسن يوسف مطلع أكتوبر الحالي بعد شهرين فقط على الإفراج عنه.

ويعاني الشيخ يوسف العديد من الأمراض؛ ما يضطره لأخذ 16 نوعا من الأدوية.

وقد أمضى الشيخ قبل اعتقاله الحالي ما يزيد على العشرين عاما في سجون الاحتلال.