بعد تجدد الاشتباكات... بنسلفانيا تفرض حظراًَ للتجوال مجدداً

الوقت-أعيد فرض حظر للتجوال مجدداً في فيلادلفيا مساء أمس الجمعة، مع انتشار قوات الحرس الوطني في أكبر مدن بنسلفانيا إثر اضطرابات اندلعت على خلفية مقتل رجل أميركي أفريقي برصاص الشرطة.

وانتشر الحرس الوطني في محيط المباني الحكومية الاستراتيجية إضافة إلى بنى تحتية أخرى مع احتمال أن يرسل إلى مناطق تجارية مثلّت خلال الأيام الأخيرة مسرحاً لعمليات شغب ونهب.

في سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الأميركيين سيحرمون الكهرباء والتدفئة كما أنه لن يكون هناك مستقبل للشباب الأميركي.

كما أشار الى أن بايدن تعهّد تدمير صناعة النفط الأميركية بأكملها.

هذا وتستمر في ولاية جورجيا عمليات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية.

وتتنافس في هذه الانتخابات غالبية برلمانية استحوذت على 150 مقعداً برلمانياً لثماني سنوات، مقابل تحالف معارض يضم حزب الوحدة والحركة الوطنية المتحدة برئاسة الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي.