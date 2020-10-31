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  السبت 14 ربيع الاول 1442

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أخبار

انفجار أنبوب غاز في المثنى.. وعمل إرهابي يستهدف النفط في كردستان

السبت 14 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
انفجار أنبوب غاز في المثنى.. وعمل إرهابي يستهدف النفط في كردستان

انفجار أنبوب غاز في المثنى.. وعمل إرهابي يستهدف النفط في كردستان

الوقت-استشهد طفلان وأصيب 28 آخرون، جراء انفجار في أحد أنابيب الغاز الناقلة

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الوقت-استشهد طفلان وأصيب 28 آخرون، جراء انفجار في أحد أنابيب الغاز الناقلة في منطقة النجمي في قضاء الرميثة، بمحافظة المثنى في العراق.

ووقع الانفجار قرب معسكر للحشد الشعبي، اليوم السبت، في وقت تواصل فيه فرق الدفاع المدني جهودها لإخماد النيران، فيما لا تزال أسباب انفجار الأنبوب الذي ينقل الغاز من البصرة إلى جميع المحافظات الأخرى، غير معروفة.

وقال "الحشد" في بيان، إن الانفجار أدى إلى "إصابة 5 منتسبين بحروق، وفقدان آخر كانوا بمهمة حماية إحدى مقرات اللواء 44 في الحشد، مع تضرر أجزاء من المقر نتيجة انفجار بعض الأعتدة".

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق، قد أعلنت أنّ عملاً إرهابياً استهدف أنبوب تصدير النفط الخاص بالإقليم.

وأكدت حكومة كردستان أنّ الهجوم أدّى إلى وقف الصادرات إلى مدينة جيهان في إقليم أضنة التركي، مضيفةً أن التحقيقات مستمرة للكشف عن مُنفذي التفجير.

وشدّدت الحكومة على أنها لن تسمح بأي شكلٍ من الأشكال، بتهديد مصالحها، بحسب تعبيرها.

ويُصدر الإقليم النفط المستخرج من حقوله عبر خط أنابيب مملوك له إلى ميناء "جيهان" التركي على البحر المتوسط، ومنه يجد طريقة على متن ناقلات بحرية إلى الأسواق العالمية.

ووفق أرقام رسمية عراقية، يبلغ متوسط إنتاج إقليم كردستان من النفط 250 ألف برميل يومياً في المتوسط، يصدر الإقليم منها نحو 36 ألف برميل.

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كلمات مفتاحية :

العراق الحشد الشعبي العراقي أنابيب الغاز أنابيب النفط الخام إقليم كردستان البصرة

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