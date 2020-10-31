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  السبت 14 ربيع الاول 1442

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أخبار

الداخلية الإيرانية تعلن استعداد بلادها لمساعدة منكوبي زلزال تركيا

السبت 14 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
الداخلية الإيرانية تعلن استعداد بلادها لمساعدة منكوبي زلزال تركيا
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الوقت- أعلن وزير الداخلية الايراني، عن الاستعداد لتقديم المساعدة لمنكوبي الزلزال في تركيا.

وفي برقية تعزية الى نظيره التركي سليمان سويلو عزى وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي بمصرع عدد من المواطنين الاتراك خلال الزلزال الذي ضربة مدينة ازمير امس الجمعة، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، معلنا استعداد البلاد لتقديم اي مساعدة ممكنة للمنكوبين. 

وفي السياق وجه وزير الصحة الايراني سعيد نمكي برقية الى نظيره التركي فخرالدين كوجا عبرّ فيها عن الاسى والاسف لحادث الزلزال المؤلم، داعيا الباري تعالى بان يتغمد الضحايا برحمته الواسعة ويلهم اهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

واعلن الوزير نمكي استعداد وزارة الصحة الايرانية لتقديم اي عون ومساعدة ممكنة للحكومة والشعب التركي.

كما اتصلت مساعدة رئيس جمعية الهلال الاحمر الايرانية للشؤون الدولية منصورة باقري هاتفيا بنظيرها التركي للاعراب عن المواساة بحادث الزلزال، واعلنت استعداد الجمعية لتقديم المساعدات اللازمة للمنكوبين.

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منكوبي الزلزال في تركيا وزير الداخلية الايراني

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