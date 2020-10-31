التحالف الامريكي يقرّ بمقتل أكثر من 1400 مدني بالخطأ في العراق وسوريا

الوقت- أقرّت قوات التحالف الدولي (بقيادة أمريكا)، بمقتل أكثر من 1400 مدني عن طريق الخطأ في غارات جوية في العراق وسوريا منذ بدء العمليات العسكرية ضد داعش عام 2014.

وأفاد بيان للتحالف الاميركي، بأنه "منذ بدء العمليات في 2014، استطاعت قوات التحالف والقوات الشريكة تحرير 110 آلاف كيلومترات مربعة من الاراضي التي استولى عليها داعش في سوريا والعراق، ما أدى إلى تحرير 7.7 ملايين شخص من قمع داعش"، وفق زعمهم.

وأضاف إن "التحالف نفذ 34.917 غارة بين آب 2014 وحتى نهاية أيلول 2020".

وتابع البيان، أنه "خلال هذه الفترة، واستنادا إلى المعلومات المتاحة، أجرت قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب تقييما، ومن المرجح أن ما لا يقل عن 1.410 مدنيين قتلوا دون قصد نتيجة لغارات التحالف منذ بدء عملية العزم الصلب".