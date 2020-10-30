أكبر خسارة أسبوعية في الأسهم الأوروبية منذ أشهر بسبب كورونا

الوقت-فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الجمعة، ما يضعها على مسار تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ موجة بيع كثيفة في آذار/ مارس الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تضغط جولة جديدة من إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا على التوقعات الاقتصادية.

كما تضررت المعنويات جراء استجابة مخيبة للتوقعات لإعلانات أرباح شركات تكنولوجيا كبيرة في "وول ستريت" أمس، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا الأوروبي 0.8 بالمئة.

كما تراجعت أسهم الشركات الموردة لـ "أبل" و"إيه.إم.إس" و"ديالوج" لاشباه الموصلات و"إنفنيون تكنولوجيز" بين 0.6 بالمئة و1.6 بالمئة بعد أن تسبب تدشين "أبل" متأخرة هواتف آيفون جديدة متوافقة مع الجيل الخامس لشبكات الهاتف المحمول في إرجاء العملاء شراء أجهزة جديدة.

يذكر أنّ سهم " إير فرانس-كيه.إل.إم" انخفض 4 بالمئة بعد أن كشفت الشركة عن تكبد خسارة فصلية تشغيلية 1.05 مليار يورو (1.24 مليار دولار) وحذرت من قدوم ما هو أسوأ في ظل تسبب ارتفاع جديد للإصابات بفيروس كورونا في فرض قيود جديدة على السفر.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من 6 بالمئة، فيما قد يكون أسوأ هبوط منذ هوى 18 بالمئة في منتصف آذار/ مارس الماضي.