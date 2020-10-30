ظهور جديد لـ"داعش" في رأس العين السوريّة

الوقت-أظهرت عدد من الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التوصل الاجتماعي، رايات وشعارات لتنظيم "داعش" الإرهابي، وسط مدينة رأس العين، خلال مظاهرة نظمت في المدينة، ضد تصريحات الرئيس الفرنسي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإعادة نشر صور مسيئة له.

ووفق الفيديوهات المتداولة، ظهر عدد من عناصر تنظيم "داعش"، رافعين أعلاماً للتنظيم، مع ترديد أناشيد له، عند دوار القطنة على طريق الحسكة رأس العين، وسط المدينة الخاضعة للاحتلال التركي، والمجموعات المسلحة المدعومة من قبله.

الفيديوهات فضحت رعاية وحماية الجيش التركي لمسلحين تابعين للتنظيم، وهو ما يكشف عن استمرار الدعم التركي لمسلحي "داعش"، ومشاركتهم في كافة العمليّات العسكريّة لجيش الاحتلال التركي ضد الجيش السوري ومجموعات "قسد" في المنطقة.

واحتل الجيش التركي والفصائل المسلحة المدعومة من قبله، مدينة رأس العين في 14 من تشرين الأوّل/أكتوبر من العام 2019، بعد عدة أيام من اطلاق عملية "نبع السلام"، والتي أدت لاحتلال مدينتي رأس العين وتل أبيض وأريافهما في محافظتي الحسكة والرقة السوريتين.