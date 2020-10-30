ترامب: فوز بايدن سيسمح للمتطرّفين بالتدفق إلى بلادنا

الوقت-أعلنت سلطات ولاية بنسلفانيا الرسمية عن فقدان بضعة آلاف من بطاقات الانتخاب المبكر في مقاطعة بتلر، في الشمال الغربي من الولاية، بالتزامن مع انتهاء موعد التصويت الرسمي للغائبين.

وأوضحت أن نحو 40 ألف ناخب طلبوا تسلم بطاقاتهم الانتخابية بالبريد العادي، وتم التيقن من تسلّم السلطات نحو 24% من البطاقات. وتجري إجراءات التحقيق في البطاقات المفقودة.

وقد أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه إذا لم يفز في ولاية فلوريدا، فسيخسر الانتخابات ويغادر سريعاً، واصفاً منافسه جو بايدن بالسياسي الفاسد الذي يستخدم الأخبار الكاذبة لمصلحته.

ترامب قال إن بايدن يريد أن يسمح بتدفق المهاجرين والمتطرفين الإسلاميين من أخطر الأماكن في العالم، وإن الولايات المتحدة ستشهد هجماتٍ كتلك التي وقعت في فرنسا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب أمس الخميس عن حماسه لوجوده في فلوريدا، وقال: "سنفوز في فلوريدا بعد 5 أيام، وسنحظى بـ4 سنوات أخرى".

وأضاف ترامب خلال مهرجان انتخابي في الولاية: "سنواصل الفوز بأصوات الأميركيين اللاتينين. هذا أمر فظيع لوسائل الإعلام، ولكن عليكم أن تخرجوا وتواصلوا التصويت"، معتبراً أن "هذه الانتخابات هي خيار بين خطتي نحو الازدهار والتخفيضات الضريبية والإغلاق الذي يدعو إليه بايدن والكساد الكبير".

وحذّر ترامب من أن "هناك أموراً جنونية قد تحدث خلال الأيام الأخيرة من الانتخابات"، مؤكداً أنه "سيفوز بأغلبية ساحقة بلا شك، وأميركا لن تكون دولة اشتراكية، وهذه الانتخابات ستقرر إن كنا سندين الاشتراكية أم نتبناها ونخسر حرية أميركا".

بالتوازي، وجه المرشح الرئاسي "الديمقراطي" في الانتخابات الأميركية، جو بايدن، رسالة إلى الأميركيين، قائلاً: "لدينا 5 أيام لاختيار الأمل والعلم والوحدة".