موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 13 ربيع الاول 1442

إخترنا لكم

من الشرق الأوسط إلی شرق المتوسط... ساحات صراع بين أردوغان وابن زايد

من الشرق الأوسط إلی شرق المتوسط... ساحات صراع بين أردوغان وابن زايد يعتقد المسؤولون الأتراك أن محمد بن زايد وقدراته محدودان. وتستشهد أنقرة بما حدث في ليبيا كمثال جيد لإثبات أن الإمارات وبن زايد لا يسعهما سوى سحب مليارات الدولارات من الشيكات وبيع الأسلحة. ومع ذلك، يری الكثيرون أيضًا أن دولارات بن زايد وبن سلمان استطاعت أن تخلق لوبيًا واسعًا في الدول الغربية، وتأثيرًا في مناطق الوجود التركي في المنطقة وإفريقيا، وهو ما قد يجلب متاعب لأردوغان في المستقبل.

الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان الإسرائیلي إلى اليوم بالتزامن مع الذكرى الـ 25 لجريمة اغتيال الأمين العام الأسبق لحركة "الجهاد الإسلاميّ" الفلسطينيّة، فتحي الشقاقي، الذي اغتيل على يد استخبارات العدو الصهيونيّ "الموساد"، في جزيرة مالطا

هذه هي آفاق المستقبل في ليبيا بعد اتفاق السلام الوقت- بعد مضي شهر على اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين برلمان طبرق وحكومة الوحدة الوطنية ، تم التوقيع أخيرا على اتفاق شامل لوقف إطلاق النار يوم أمس في مقر الأمم المتحدة بجنيف السويسرية بين الطرفين ، حيث أعرب ممثلو الجانبين المتنازعين في ليبيا عن تفاؤلهم بتنفيذ هذا الاتفاق ، لكن هناك عوامل داخلية وخارجية مختلفة تدخل في تطورات المستقبل في ليبيا بعد اتفاق وقف إطلاق النار الدائم

كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟ عقب الجريمة التي ارتكبتها الخرطوم بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيونيّ، بالتزامن مع إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكيّة للدول الداعمة للإرهاب وقرب الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة

إنجازات المقاومة الفلسطينية تفنّد أكاذيب الصهاينة وتجعلهم سخرية العالم الوقت- لم يستمر ادعاء "غانتس" أكثر من ساعة، حيث جعلت صواريخ المقاومة التي أطلقها الابطال الفلسطينيين منه أضحوكة في وسائل إعلام الكيان الصهيوني...

أخبار

مادورو يتهم كولومبيا باستهداف أكبر مصفاة نفط فنزويلية

مادورو يتهم كولومبيا باستهداف أكبر مصفاة نفط فنزويلية

الوقت-أكد الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو أن "هجوماً استهدف

قوات الاحتلال تقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى الوقت-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية منزل خطيب المسجد

إعلام إسرائيلي: ابن سلمان فتح محفظته لتعزيز العلاقة بين تل أبيب والخرطوم الوقت-كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن أصدقاء لـ"إسرائيل" ساعدوا الموساد

عراقجي يصل إلى موسكو في إطار جولته حول النزاع في ناغورنو كاراباخ الوقت-وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى روسيا آتياً من أذربيجان وذلك

مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط: موضوع الضم لا يزال قائماً الوقت-نقل موقع i24 news ا الإسرائيلي عن آفي بركوفتش المبعوث الخاص للرئيس

بوتين: مستعدون لبيع حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا أو المساعدة بإنتاجها الوقت-أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جلسة عامة لمنتدى الاستثمار "في تي بي كابيتال"

الكعبي: لدينا وثائق لم تنشر عن اغتيال سليماني والمهندس الوقت-توعّد الأمين العام لحركة النجباء في العراق أكرم الكعبي، القوات الأميركية

الأسد يستقبل وفداً روسياً لبحث عقد مؤتمر اللاجئين السوريين الوقت-استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، وفداً روسياً من وزارتي

المحكمة الإسرائيلية ترفض التماساً جديداً للأسير الأخرس للإفراج عنه الوقت-في اليوم الـ95 لإضرابه عن الطعام، رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا

الحوثي: يجب التصدي "للحرب الناعمة" التي تستهدف الأمة الاسلامية الوقت-أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن

عمليات لمجهولين شمال سوريا تؤدي لمقتل وجرح عدد من مسلحي "قسد" الوقت- أفادت ما يسمى "تنسيقيات المسلحين" عن مقتل واصابة عدد من مسلحي ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بعمليات لمجهولين في الشمال السوري.

صحيفة "معاريف": الإمارات وقّعت اتفاقاً لاستيراد نبيذ تصنعه شركة إسرائيلية الوقت- أعلنت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الإمارات وقّعت اتفاقاً لاستيراد نبيذ تصنعه شركة إسرائيلية في هضبة الجولان المحتل.

الأسرى الفلسطينيون في سجن جلبوع يغلقون السجن بكامله.. والسبب؟ الوقت- كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم امس الأربعاء، أن الأسرى في سجن جلبوع أغلقوا السجن بكامله.

مصدر عراقي: القوات الأمريكية تغض النظر عن تحركات فلول "داعش" الارهابية الوقت- كشف مصدر حكومي في محافظة الانبار غرب العراق، عن ضلوع القوات الامريكية بعملية زعزعة امن واستقرار المناطق المحررة لمآرب سياسية، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تغض النظر عن تحركات فلول "داعش" الارهابية.

في اطار جولته الإقليمية.. عراقجي في موسكو لطرح مبادرة إيران لحل النزاع حول قرة باغ الوقت- وصل عباس عراقجي مساعد الخارجية المبعوث الخاص للرئيس روحاني الى موسكو قادما من باكو مساء الاربعاء في اطار جولة على عدد من الدول لتقديم مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية لحل النزاع حول منطقة قرة باغ بين جمهورية آذربيجان وارمينيا بصورة سلمية.

روسيا: بعض الجهات الغربية ما زالت مستمرة في محاولاتها لحماية الإرهابيين في سوريا الوقت- أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بعض الدول الغربية مستمرة في محاولاتها لحماية الإرهابيين في سوريا.

ترامب: أمريكا لا تتمتع بحرية الصحافة وفيها قمع للحقيقة الوقت- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده لا تتمتع بحرية الصحافة وفيها قمع للحقيقة، مشددا على ضرورة إلغاء المادة 230 من قانون الاتصالات.

معارضة سعودية: ابن سلمان متردد في المسارعة بالتطبيع مع "إسرائيل" بسبب خوفه من التعرض للقتل الوقت- نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني مقالا للأكاديمية السعودية المعارضة، مضاوي الرشيد، سلطت فيه الضوء على مزاعم أطلقها الملياردير الإسرائيلي الأميركي "حاييم سابان"، من أن ولي عهد المملكة، محمد بن سلمان، متردد في المسارعة بالتطبيع مع "إسرائيل" بسبب خوفه من التعرض للقتل.

العثور على جثة شاب فلسطيني مبتور اليدين في نابلس الوقت - أفادت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأنها بدأت عملية البحث والتحري، في قضية وفاة مواطن عشريني، بدت عليه آثار تشوهات باليد، في بلدة قصرة بجنوب محافظة نابلس.

عمران خان يدعو المسلمين للتوحد ضد الإسلاموفوبيا في أوروبا الوقت - حث رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الدول الإسلامية للتوحد ضد تصاعد الإسلاموفوبيا في أوروبا.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الكعبي: لدينا وثائق لم تنشر عن اغتيال سليماني والمهندس

مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط: موضوع الضم لا يزال قائماً

المحكمة الإسرائيلية ترفض التماساً جديداً للأسير الأخرس للإفراج عنه

مادورو يتهم كولومبيا باستهداف أكبر مصفاة نفط فنزويلية

من الشرق الأوسط إلی شرق المتوسط... ساحات صراع بين أردوغان وابن زايد

داعش تزيد من تحركاتها في محافظة صلاح الدين.. آخر التطورات

بعد أن قدّمت أبوظبي الطاعة لواشنطن.. الأحلام الإماراتيّة في مهب الريح

الحوثي: يجب التصدي "للحرب الناعمة" التي تستهدف الأمة الاسلامية

الأسد يستقبل وفداً روسياً لبحث عقد مؤتمر اللاجئين السوريين

عراقجي يصل إلى موسكو في إطار جولته حول النزاع في ناغورنو كاراباخ

بوتين: مستعدون لبيع حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا أو المساعدة بإنتاجها

إعلام إسرائيلي: ابن سلمان فتح محفظته لتعزيز العلاقة بين تل أبيب والخرطوم

قوات الاحتلال تقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى

الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان الإسرائیلي إلى اليوم

كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟

روسيا تتوقع انخفاض صادرات النفط هذا العام عن المستوى المخطط له

"النقد الدولي": استبعاد السودان من قائمة الإرهاب ستزيل عقبة كانت تواجهه

لليوم الرابع على التوالي.. فرق الإطفاء السعودية تعجز عن إخماد حريق تنومة

هذه هي آفاق المستقبل في ليبيا بعد اتفاق السلام

طهران تعليقاً على اتفاق التطبيع السوداني الإسرائيلي: زائف وقائم على فدية

قاليباف: ندين بشدة المواقف الفرنسية البشعة

حركة فتح: إذا طبّعت السعودية مع "إسرائيل" لن تكون هناك كعبة ولا مسجد نبوي

"غولدمان ساكس" يدفع نحو 3 مليارات غرامات بعد إقراره بفساد فرعه الماليزي

علييف يعلن استعداد باكو للاتفاق على وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ

الكاظمي: الطموح في مستوى العلاقات بين العراق وروسيا أكبر من الواقع الحالي

الخارجية الكازاخستاني تعلن عقد الجولة التاسعة من المشاورات القنصلية مع ايران

روسيا: الحظر الامريكي ضد ايران فقد اداءه وحان وقت الدبلوماسية

الطيب مصطفى: يجب مواجهة النظام السوداني بكل ما أوتينا من قوة

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟

هل ستنجح المخططات الإسرائيليّة لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟

بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية لاستنزاف خيرات الخليج الفارسي!

خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"

وصول الاف العسكريين الاميركيين الى بلادهم قادمين من العراق

معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة

العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم!

خريف العلاقات بين أرمينيا والكيان الصهيوني.. ما الذي تبحث عنه تل أبيب في القوقاز؟

بعد إصابة ترامب وميلانيا بكورونا.. هذا ما قاله الطبيب الشخصي!

ترامب يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بكورونا: سنبدأ حجراً صحياً

خلال اتصال هاتفي .. ظريف ولافروف يؤكدان على الحل الدبلوماسي لتسوية النزاع في قره باغ

هل نجح مجلس السيادة السودانيّ في تبرير رغبته بالتحالف مع "إسرائيل" أمام شعبه؟

البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة.. الشعب قال كلمته، هل يرضخ الحاكم؟

أبو الغيط واللعب على الحبلين

دعوات سعودية لمقاطعة البضائع المستوردة من تركيا

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

قوات الاحتلال تقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى

الجمعة 13 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
قوات الاحتلال تقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى

الوقت-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية منزل خطيب المسجد

مواضيع ذات صلة

معارضة سعودية: ابن سلمان متردد في المسارعة بالتطبيع مع "إسرائيل" بسبب خوفه من التعرض للقتل

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في القدس المحتلة.

وفي هذا السياق، أكد حمزة قطينة محامي الشيخ عكرمة صبري أن اقتحام قوات الاحتلال يأتي بعد الدعوة الى جمعة غضب نصرة للنبي محمد اليوم في القدس.

وأضاف أن هدف اقتحام القوات الإسرائيلية هو منع الشيخ صبري من الاستمرار في كشف انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.

وكان صبري قال إن اليوم الجمعة سيكون "يوم غضب نصرةً للنبيّ محمد، وتعبيراً عن الاحتجاج والرفض لمحاولات الإيذاء بحقه".

إلى ذلك، اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيليّ على رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، وحاولوا منعه من الوصول إلى الحرم الإبراهيميّ في المدينة.

ورغم هذا الاعتداء، ذكرت البلدية أن أبو سنينة تمكّن من الدخول إلى الحرم للمشاركة في الاحتفال الديني بمناسبة ذكرى المولد النبويّ.

وقال رئيس البلدية إن "المسلمين يرفضون الرسومات المسيئة إلى النبيّ محمد، وسيعبّرون عن رفضهم لهذه التجاوزات غير الحضارية"، وأضاف أن "الرسومات المسيئة تتعارض مع حرية الكلمة وحرية الرأي والتعبير، على خلاف ما يدّعون، وهي في الحقيقة استهزاء وسخرية".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

عكرمة صبري القدس المسجد الأقصى فلسطين المحتلة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
مظاهرات بالبحرين رفضا للتطبيع مع الاحتلال
إحراق صورة محمد بن زايد والعلم الإسرائيلي في عدن
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية

فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية

انتفاضة عربية اسلامية متواصلة بعد الاساءة الفرنسية للإسلام
السودانيون.. ضد التطبيع مع الاحتلال
طرد إماراتيين دخلوا المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال
مظاهرات ليلية في البحرين مناهضة لقرار التطبيع مع الكيان الإسرائيلي