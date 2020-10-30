قطار التطبيع يقف في المغرب... هل تسقط في الفخ؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 14 ربيع الاول 1442

إخترنا لكم

حركة التطبيع في دائرة انعدام الثقة والخوف.. الكيان الصهيوني يسعى للحصول على مقاتلات F-22

حركة التطبيع في دائرة انعدام الثقة والخوف.. الكيان الصهيوني يسعى للحصول على مقاتلات F-22 يعد الإعلان الرسمي عن تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني في 3 سبتمبر 2020 أحد أهم الأحداث التي ستؤثر بلا شك على مستقبل العلاقات السياسية في الشرق الأوسط.

الأطفال اليمنيون يموتون جوعاً.. الأمم المتحدة تحذّر من سوء التغذية الحادّ لأطفال اليمن+ صور الوقت- حذرت وكالات الأمم المتحدة المختلفة من زيادة كبيرة في سوء التغذية الحاد بين الأطفال اليمنيين، جراء الحرب والحصار الجائر الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي على معظم المدن والمناطق اليمنية.

37 عاماً من العزلة.. جورج عبد الله أقدم السجناء في فرنسا الوقت- "في فجر هذا العام السابع والثلاثين من الأسر، ها قد اجتمعتم مرةً أخرى على بعد أمتارٍ قليلة من هذه الجدران البغيضة، يا له من إحساسٍ ويا لها من حماسة لمعرفتي أنكم قريبين إلى هذا الحد، في زمن الجائحة والحجر وحظر التجوال! هذه التعبئة الموحّدة في تنوع التزامكم تجلب لي الكثير من القوة اليوم وتدفئ قلبي"، تلك كلمات قالها الأسير المناضل جورج ابراهيم عبد الله عشية مرور 37 عاماً على أسره في سجون فرنسا

من الشرق الأوسط إلی شرق المتوسط... ساحات صراع بين أردوغان وابن زايد يعتقد المسؤولون الأتراك أن محمد بن زايد وقدراته محدودان. وتستشهد أنقرة بما حدث في ليبيا كمثال جيد لإثبات أن الإمارات وبن زايد لا يسعهما سوى سحب مليارات الدولارات من الشيكات وبيع الأسلحة. ومع ذلك، يری الكثيرون أيضًا أن دولارات بن زايد وبن سلمان استطاعت أن تخلق لوبيًا واسعًا في الدول الغربية، وتأثيرًا في مناطق الوجود التركي في المنطقة وإفريقيا، وهو ما قد يجلب متاعب لأردوغان في المستقبل.

الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان الإسرائیلي إلى اليوم بالتزامن مع الذكرى الـ 25 لجريمة اغتيال الأمين العام الأسبق لحركة "الجهاد الإسلاميّ" الفلسطينيّة، فتحي الشقاقي، الذي اغتيل على يد استخبارات العدو الصهيونيّ "الموساد"، في جزيرة مالطا

أخبار

محكمة واشنطن تصدر امر استدعاء قضائي بحق ولي العهد السعودي

محكمة واشنطن تصدر امر استدعاء قضائي بحق ولي العهد السعودي

الوقت-أصدرت المحكمة الاتحادية في واشنطن أمر استدعاء قضائي بحق ولي العهد

مقتل أكثر من 1400 مدني في غارات التحالف الدولي بقيادة اميركا الوقت-أفاد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بمقتل أكثر من 1400 مدني عن طريق الخطأ في غارات

مصادر أمنية إسرائيلية يؤكدون التعرض لهجوم سيبراني عطل الكهرباء بالكيان الوقت- قالت مصادر أمنية إسرائيلية لقناة عبرية، صباح اليوم الجمعة

أكبر خسارة أسبوعية في الأسهم الأوروبية منذ أشهر بسبب كورونا الوقت-فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الجمعة، ما يضعها على مسار تسجيل

الاحتلال يمنع المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي الوقت-أصيب فجر اليوم الجمعة، 3 فتية فلسطينيين من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، حال أحدهم

ظهور جديد لـ"داعش" في رأس العين السوريّة الوقت-أظهرت عدد من الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التوصل الاجتماعي، رايات وشعارات لتنظيم

ترامب: فوز بايدن سيسمح للمتطرّفين بالتدفق إلى بلادنا الوقت-أعلنت سلطات ولاية بنسلفانيا الرسمية عن فقدان بضعة آلاف من بطاقات الانتخاب

غانتس: الاتفاق مع واشنطن يضمن الحفاظ على تفوّق "إسرائيل" الوقت-بحث وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر خلال زيارته الاراضي

أرمينيا لدينا أدلة دامغة على إرسال تركيا مسلّحين إلى ناغورنو كاراباخ الوقت-قال وزير الخارجية الأرميني، زهراب منا تساكانيان، إن يريفان لديها أدلة دامغة على

مادورو يتهم كولومبيا باستهداف أكبر مصفاة نفط فنزويلية الوقت-أكد الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو أن "هجوماً استهدف

وزير الداخلية الفرنسي: نتوقع المزيد من الهجمات الوقت-توقّع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان "وقوع

قوات الاحتلال تقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى الوقت-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية منزل خطيب المسجد

إعلام إسرائيلي: ابن سلمان فتح محفظته لتعزيز العلاقة بين تل أبيب والخرطوم الوقت-كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن أصدقاء لـ"إسرائيل" ساعدوا الموساد

عراقجي يصل إلى موسكو في إطار جولته حول النزاع في ناغورنو كاراباخ الوقت-وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى روسيا آتياً من أذربيجان وذلك

مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط: موضوع الضم لا يزال قائماً الوقت-نقل موقع i24 news ا الإسرائيلي عن آفي بركوفتش المبعوث الخاص للرئيس

بوتين: مستعدون لبيع حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا أو المساعدة بإنتاجها الوقت-أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جلسة عامة لمنتدى الاستثمار "في تي بي كابيتال"

الكعبي: لدينا وثائق لم تنشر عن اغتيال سليماني والمهندس الوقت-توعّد الأمين العام لحركة النجباء في العراق أكرم الكعبي، القوات الأميركية

الأسد يستقبل وفداً روسياً لبحث عقد مؤتمر اللاجئين السوريين الوقت-استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، وفداً روسياً من وزارتي

المحكمة الإسرائيلية ترفض التماساً جديداً للأسير الأخرس للإفراج عنه الوقت-في اليوم الـ95 لإضرابه عن الطعام، رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا

الحوثي: يجب التصدي "للحرب الناعمة" التي تستهدف الأمة الاسلامية الوقت-أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

إعلام إسرائيلي: ابن سلمان فتح محفظته لتعزيز العلاقة بين تل أبيب والخرطوم

قوات الاحتلال تقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى

ترامب: فوز بايدن سيسمح للمتطرّفين بالتدفق إلى بلادنا

بعد أن قدّمت أبوظبي الطاعة لواشنطن.. الأحلام الإماراتيّة في مهب الريح

من الشرق الأوسط إلی شرق المتوسط... ساحات صراع بين أردوغان وابن زايد

الأطفال اليمنيون يموتون جوعاً.. الأمم المتحدة تحذّر من سوء التغذية الحادّ لأطفال اليمن+ صور

وزير الداخلية الفرنسي: نتوقع المزيد من الهجمات

أرمينيا لدينا أدلة دامغة على إرسال تركيا مسلّحين إلى ناغورنو كاراباخ

محكمة واشنطن تصدر امر استدعاء قضائي بحق ولي العهد السعودي

مقتل أكثر من 1400 مدني في غارات التحالف الدولي بقيادة اميركا

أكبر خسارة أسبوعية في الأسهم الأوروبية منذ أشهر بسبب كورونا

مصادر أمنية إسرائيلية يؤكدون التعرض لهجوم سيبراني عطل الكهرباء بالكيان

37 عاماً من العزلة.. جورج عبد الله أقدم السجناء في فرنسا

حركة التطبيع في دائرة انعدام الثقة والخوف.. الكيان الصهيوني يسعى للحصول على مقاتلات F-22

غانتس: الاتفاق مع واشنطن يضمن الحفاظ على تفوّق "إسرائيل"

هذه هي آفاق المستقبل في ليبيا بعد اتفاق السلام

كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟

رئيس وزراء إثيوبيا رداً على ترامب بشأن سد النهضة: لن نرضخ للتهديدات

لليوم الرابع على التوالي.. فرق الإطفاء السعودية تعجز عن إخماد حريق تنومة

الطيب مصطفى: يجب مواجهة النظام السوداني بكل ما أوتينا من قوة

علييف يعلن استعداد باكو للاتفاق على وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ

حركة فتح: إذا طبّعت السعودية مع "إسرائيل" لن تكون هناك كعبة ولا مسجد نبوي

الكعبي: لدينا وثائق لم تنشر عن اغتيال سليماني والمهندس

الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان الإسرائیلي إلى اليوم

ظريف: سياسة التماشي مع امريكا تزيد في بلطجتها

روسيا: الحظر الامريكي ضد ايران فقد اداءه وحان وقت الدبلوماسية

الرئيس الصيني: ينبغي التحدث إلى الغزاة باللغة التي يعرفونها ومواجهة العنف بالعنف

مجلس حكماء المسلمين يقرر رفع دعوى على "شارلي إيبدو"

سريع يعلن استهداف مطارات جازان وأبها وقاعدة خميس مشيط بالسعودية

"النقد الدولي": استبعاد السودان من قائمة الإرهاب ستزيل عقبة كانت تواجهه

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟

هل ستنجح المخططات الإسرائيليّة لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟

خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"

أمير الكويت الجديد والأزمة في قمة هرم السلطة

ترامب يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بكورونا: سنبدأ حجراً صحياً

احتمال انفجار مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني .. ما السبب؟

خلال اتصال هاتفي .. ظريف ولافروف يؤكدان على الحل الدبلوماسي لتسوية النزاع في قره باغ

وصول الاف العسكريين الاميركيين الى بلادهم قادمين من العراق

وزير الخارجية الألماني يتهرّب من الاجابة عن سؤال يخصّ ايران.. ما هو؟

"صراع الممالك" يتحول لـ"حرب ناعمة" بين دول مجلس التعاون الخليجيّ.. ماذا بعد الحملات المضللة؟

هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟

الكيان الصهيوني يشن حملة دهم واعتقالات واسعة بالضفة

إنجازات المقاومة الفلسطينية تفنّد أكاذيب الصهاينة وتجعلهم سخرية العالم

الرئيس الإيراني: لن نسمح للإرهابيين بالوجود قرب حدودنا

كتائب حزب الله: المقاومة ستصبح أكثر شراسة وأكثر قوة إذا أصرت الولايات المتحدة على عدم خروجها من العراق

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

قطار التطبيع يقف في المغرب... هل تسقط في الفخ؟

السبت 14 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
قطار التطبيع يقف في المغرب... هل تسقط في الفخ؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- يحاول الكيان الاسرائيلي وبدعم من الدول المطبعة معه تسويق فكرة أن الدول العربية ستلتحق بقطار التطبيع واحدة تلو الأخرى، ويتم تقديم وعود وآمال وإغراءات للدول التي ترغب بالتطبيع، وكل دولة لديها ملفات شائكة بشكل عام، وهنا تدخل أمريكا وتستغلّ ثقلها لتقديم بعض المزايا المؤقتة لهذه الدول لجرها نحو التطبيع، وكانت السودان آخر الأمثلة من خلال شطب اسمها من قائمة الارهاب، وفك الحظر الاقتصادي عنها، وحالياً تتجه الأنظار بعد السودان نحو المغرب ومعضلة الصحراء المغربية والاعتراف العالمي بها على اعتبار أنها منطقة متنازع عليها.

الأخبار المزيفة كثيرة حول قيام المغرب بخطوات عملية للتطبيع، منها اجتماعات مع دبلوماسيين أمريكيين واسرائيليين في أمريكا لوضع بنود التطبيع، لكن حتى الآن كل ما يشاع هو مجرد معلومات غير صحيحة، وخاصة أن الجانب الرسمي والشعبي المغاربي لايزال رافضاً للتطبيع.

الإمارات دخلت قبل مدة على خط تطبيع المغرب مع إسرائيل وبدأت تلوّح بأن الاعتراف الأمريكي والعالمي بمغربية الصحراء مرتبط باعتراف المغرب بإسرائيل، وكبادرة للمضي في هذا الاتجاه افتتحت دولة الإمارات قنصلية في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، وذلك في محاولة من أبوظبي لإقناع ملك المغرب بتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، بزعم أن الطريق إلى الصحراء الغربية سيكون عبر "تل أبيب".

فبعد أيام قليلة من إعلان السودان القبول بإقامة علاقات مع "تل أبيب"، عقب مفاوضات أدت فيها أبوظبي دوراً ملموساً، أعلن الديوان الملكي المغربي أن دولة الإمارات ستكون أول دولة عربية تفتتح قنصلية لها في الصحراء الغربية المتنازع عليها.

ولفت البيان الصادر، الأربعاء 28 أكتوبر، إلى أن القنصلية ستكون في مدينة العيون، أكبر مدن الصحراء الغربية، وأن القرار جاء بعد اتصال هاتفي بين العاهل المغربي الملك محمد السادس، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وعلى الرغم من الحديث الدائر بشأن اقتراب المغرب من الانضمام إلى قطار التطبيع الذي يستهدف عدّة محطات عربية وخليجية برعاية أمريكية وبدعم إماراتي، فإن الموقف الشعبي من هذه الخطوة قد يدفع البلاد نحو اضطرابات لا يعرف مداها، وخاصة أن قضية فلسطين لا تقل مصيرية لدى المغاربة عن قضية الصحراء، كما يقول البعض.

ويمكن تلمّس هذه الحقيقة في موقف الشارع المغربي من التطبيع الإماراتي، والذي كان مختلفاً بشكل جذري مع الموقف الرسمي الذي آثر الصمت ولم يبد موقفاً واضحاً من الخطوة الإماراتية.

ورغم أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أكد تحت ضغط شعبي رفض بلاده التطبيع مع الكيان الصهيوني، فإن هناك من خرج ليقول إن العثماني لا يتحدث باسم المغاربة، وإن السياسة الخارجية المغربية وقف على الملك وحده.

 وحتى كتابة هذه السطور لا تزال تتواصل ردود الفعل الشعبية والحزبية المنددة بتطبيع دول عربية مع إسرائيل، بعد الإعلان عن انضمام السودان إلى كل من الإمارات والبحرين في إقامة علاقات مع تل أبيب، ففي مطلع هذا الاسبوع أعرب مشاركون في مؤتمر عبر منصة زووم بعنوان "مغاربيون ضد التطبيع" السبت، عن رفضهم لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدول العربية من أجل التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين استنكارهم لخطوات التطبيع.
وشارك في المؤتمر الداعم للقضية الفلسطينية، هيئة علماء فلسطين في الخارج وعدد من المؤسسات بدول المغرب العربي (موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا).

وقال البيان الختامي للمؤتمر: إن "الاعتراف بحق الكيان الصهيوني في أرض فلسطين باطل شرعاً وقانوناً، ويتنافى مع أبسط قواعد الأخلاق وحقوق الإنسان"، مستنكراً تطبيع بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال.

وطالب البيان بعدم الاستجابة للضغوط التي تمارسها أمريكا، مؤكداً أن "وقوف الحكومات مع شعوبها الرافضة للتطبيع، هو الضمانة لها والحماية لوجودها".

وشدد البيان الختامي على أن فلسطين هي قضية الأمة جمعاء، وأنها في قلب كل مواطن مسلم وحر، مشيراً إلى أن لفلسطين في قلوب المغاربة مكانة لا تطاولها أي مكانة على الإطلاق.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة المغربية رفضها لأي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، ورفض أي عملية تهويد أو التفاف على حقوق الفلسطينيين والمقدسيين وعروبة وإسلامية المسجد الأقصى والقدس الشريف.

وأدان كتاب ومثقفون من المغرب خطوة الإمارات التطبيعية، معلنين عن رفضهم للخطوة، وقال بيان صادر عن كتاب ومثقفون، إن هذه الخطوة تمثل خطراً على القضيَّة الفلسطينيَّة، وعلى مصير الأُمَّة العربيَّة.

وقال البيان: إن "هذا الإعلان من قبل دولة الإمارات، يأتي في سياق دور تخريبيٍّ طالما لعبته في المشهد السياسي العربي، لم ولا يخدم سوى المصالح الصُّهيونيّة في المنطقة، عبر العمل على تحطيم وإضعاف عواصم عربيَّة ذات إرث ثقافيّ عريق

من خلال ما تقدم ، نجد أن احتمالية تطبيع المغرب مع اسرائيل شبه مستحيلة، وبالنظر إلى رهانات التطبيع، نجد أولها هو تمرير القدس عاصمة لإسرائيل، واستكمال الوعد البلفوري الجديد الذي قدمه ترامب بحسم العاصمة "الأبدية" لإسرائيل على حساب الحل الأممي المتوافق عليه بجعل القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو القرار الذي لم يتردّد ملك البلاد، محمد السادس، في رفضه، في رسالة واضحة اللغة والمضمون إلى الرئيس ترامب نفسه، وعدم الاكتفاء بتصريحات أو بلاغات دبلوماسية، تكاد تكون مكرورة في العالم العربي. وملك المغرب يترأس لجنة القدس، إرثاً وامتداداً والتزاماً، وبالتالي، كان قرار نقل السفارة امتحاناً أولياَ، ولم يترك المغرب فترته تمرّ بأي التباس، وكان واضحاً، وقدر المغرب أن القضية محفوفة بأسئلة كثيرة وألغامها، وكان لافتاً أن محمد السادس تحدث في رسالته في كانون الأول 2017، بصفته "رئيساً للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة تمثل أكثر من مليار مواطن"، كما تحدّث عن عواطفه الشخصية، في الوقت ذاته، بالحديث عن "انشغاله الشخصي العميق.."، وذكر بثوابت الحل، ورفض تغيير معايير القضية في المحفل الأممي، بالتأكيد على أن "القدس، بحكم القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها على وجه الخصوص قرارات مجلس الأمن، تقع في صلب قضايا الوضع النهائي، وهو ما يقتضي الحفاظ على مركزها القانوني، والإحجام عن كل ما من شأنه المساس بوضعها السياسي القائم". ومن البديهي أن التطبيع لن يساعد في الحفاظ على المركز القانوني للقدس، ولا وضعها في صلب الحل النهائي للقضية برمتها.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

فلسطين القدس المغرب الصحراء المغربية تل ابيب مفاوضات السودان التطبيع قطار التطبيع

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
مظاهرات بالبحرين رفضا للتطبيع مع الاحتلال
إحراق صورة محمد بن زايد والعلم الإسرائيلي في عدن
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية

فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية

انتفاضة عربية اسلامية متواصلة بعد الاساءة الفرنسية للإسلام
السودانيون.. ضد التطبيع مع الاحتلال
طرد إماراتيين دخلوا المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال
مظاهرات ليلية في البحرين مناهضة لقرار التطبيع مع الكيان الإسرائيلي