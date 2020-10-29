بوتين: مستعدون لبيع حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا أو المساعدة بإنتاجها

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  الجمعة 13 ربيع الاول 1442

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الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان الإسرائیلي إلى اليوم

الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان الإسرائیلي إلى اليوم بالتزامن مع الذكرى الـ 25 لجريمة اغتيال الأمين العام الأسبق لحركة "الجهاد الإسلاميّ" الفلسطينيّة، فتحي الشقاقي، الذي اغتيل على يد استخبارات العدو الصهيونيّ "الموساد"، في جزيرة مالطا

هذه هي آفاق المستقبل في ليبيا بعد اتفاق السلام الوقت- بعد مضي شهر على اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين برلمان طبرق وحكومة الوحدة الوطنية ، تم التوقيع أخيرا على اتفاق شامل لوقف إطلاق النار يوم أمس في مقر الأمم المتحدة بجنيف السويسرية بين الطرفين ، حيث أعرب ممثلو الجانبين المتنازعين في ليبيا عن تفاؤلهم بتنفيذ هذا الاتفاق ، لكن هناك عوامل داخلية وخارجية مختلفة تدخل في تطورات المستقبل في ليبيا بعد اتفاق وقف إطلاق النار الدائم

كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟ عقب الجريمة التي ارتكبتها الخرطوم بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيونيّ، بالتزامن مع إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكيّة للدول الداعمة للإرهاب وقرب الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة

إنجازات المقاومة الفلسطينية تفنّد أكاذيب الصهاينة وتجعلهم سخرية العالم الوقت- لم يستمر ادعاء "غانتس" أكثر من ساعة، حيث جعلت صواريخ المقاومة التي أطلقها الابطال الفلسطينيين منه أضحوكة في وسائل إعلام الكيان الصهيوني...

لماذا لن تكون أمريكا قوة عظمى في ولاية ترامب الثانية؟ في السنوات الأخيرة الماضية ، تزايدت التكهنات التي تقول أن نهاية حقبة القوة العظمى للولايات المتحدة الأمريكية قد إقتربت ، ومع صعود ترامب الى سلطة البيت الأبيض ، تشير التكهنات الى أن إنهيار النظام العالمي أحادي القطب الذي يحكم العالم ، قد إقترب أكثر بعد إنتهاء الحرب الباردة

أخبار

عراقجي يصل إلى موسكو في إطار جولته حول النزاع في ناغورنو كاراباخ

عراقجي يصل إلى موسكو في إطار جولته حول النزاع في ناغورنو كاراباخ

الوقت-وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى روسيا آتياً من أذربيجان وذلك

مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط: موضوع الضم لا يزال قائماً الوقت-نقل موقع i24 news ا الإسرائيلي عن آفي بركوفتش المبعوث الخاص للرئيس

بوتين: مستعدون لبيع حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا أو المساعدة بإنتاجها الوقت-أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جلسة عامة لمنتدى الاستثمار "في تي بي كابيتال"

الكعبي: لدينا وثائق لم تنشر عن اغتيال سليماني والمهندس الوقت-توعّد الأمين العام لحركة النجباء في العراق أكرم الكعبي، القوات الأميركية

الأسد يستقبل وفداً روسياً لبحث عقد مؤتمر اللاجئين السوريين الوقت-استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، وفداً روسياً من وزارتي

المحكمة الإسرائيلية ترفض التماساً جديداً للأسير الأخرس للإفراج عنه الوقت-في اليوم الـ95 لإضرابه عن الطعام، رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا

الحوثي: يجب التصدي "للحرب الناعمة" التي تستهدف الأمة الاسلامية الوقت-أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن

عمليات لمجهولين شمال سوريا تؤدي لمقتل وجرح عدد من مسلحي "قسد" الوقت- أفادت ما يسمى "تنسيقيات المسلحين" عن مقتل واصابة عدد من مسلحي ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بعمليات لمجهولين في الشمال السوري.

صحيفة "معاريف": الإمارات وقّعت اتفاقاً لاستيراد نبيذ تصنعه شركة إسرائيلية الوقت- أعلنت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الإمارات وقّعت اتفاقاً لاستيراد نبيذ تصنعه شركة إسرائيلية في هضبة الجولان المحتل.

الأسرى الفلسطينيون في سجن جلبوع يغلقون السجن بكامله.. والسبب؟ الوقت- كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم امس الأربعاء، أن الأسرى في سجن جلبوع أغلقوا السجن بكامله.

مصدر عراقي: القوات الأمريكية تغض النظر عن تحركات فلول "داعش" الارهابية الوقت- كشف مصدر حكومي في محافظة الانبار غرب العراق، عن ضلوع القوات الامريكية بعملية زعزعة امن واستقرار المناطق المحررة لمآرب سياسية، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تغض النظر عن تحركات فلول "داعش" الارهابية.

في اطار جولته الإقليمية.. عراقجي في موسكو لطرح مبادرة إيران لحل النزاع حول قرة باغ الوقت- وصل عباس عراقجي مساعد الخارجية المبعوث الخاص للرئيس روحاني الى موسكو قادما من باكو مساء الاربعاء في اطار جولة على عدد من الدول لتقديم مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية لحل النزاع حول منطقة قرة باغ بين جمهورية آذربيجان وارمينيا بصورة سلمية.

روسيا: بعض الجهات الغربية ما زالت مستمرة في محاولاتها لحماية الإرهابيين في سوريا الوقت- أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بعض الدول الغربية مستمرة في محاولاتها لحماية الإرهابيين في سوريا.

ترامب: أمريكا لا تتمتع بحرية الصحافة وفيها قمع للحقيقة الوقت- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده لا تتمتع بحرية الصحافة وفيها قمع للحقيقة، مشددا على ضرورة إلغاء المادة 230 من قانون الاتصالات.

معارضة سعودية: ابن سلمان متردد في المسارعة بالتطبيع مع "إسرائيل" بسبب خوفه من التعرض للقتل الوقت- نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني مقالا للأكاديمية السعودية المعارضة، مضاوي الرشيد، سلطت فيه الضوء على مزاعم أطلقها الملياردير الإسرائيلي الأميركي "حاييم سابان"، من أن ولي عهد المملكة، محمد بن سلمان، متردد في المسارعة بالتطبيع مع "إسرائيل" بسبب خوفه من التعرض للقتل.

العثور على جثة شاب فلسطيني مبتور اليدين في نابلس الوقت - أفادت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأنها بدأت عملية البحث والتحري، في قضية وفاة مواطن عشريني، بدت عليه آثار تشوهات باليد، في بلدة قصرة بجنوب محافظة نابلس.

عمران خان يدعو المسلمين للتوحد ضد الإسلاموفوبيا في أوروبا الوقت - حث رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الدول الإسلامية للتوحد ضد تصاعد الإسلاموفوبيا في أوروبا.

وزير الخارجية الأمريكي يصف الحزب الشيوعي الصيني بـ’حيوان مفترس’ الوقت - واصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو توجيه سهام الانتقادات لبكين، خلال جولته الآسيوية، وقال اليوم الأربعاء، إن الحزب الشيوعي الصيني يتصرف "كحيوان مفترس" في سريلانكا.

محسن رضائي: إيران تدعم عراقا مستقلا وموحدا وذا سيادة الوقت - أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، ان دعم عراق مستقل وقوي وموحد هو من سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيصبح العراق أكثر استقلالية وتكاملا وأقوى يوما بعد يوم.

وزير الخارجية الإيراني ينفي خبر تبادل جاسوسين معتقلين مع امريكا الوقت - فنّد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" صحة خبر "تبادل جاسوسين معتقلين مع امريكا"؛ لافتا الى ان وزارة الخارجية الايرانية اقترحت (في وقت سابق) تبادل جميع سجناء الجانبين (ايران وامريكا) في كافة انحاء العالم.

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أخبار

بوتين: مستعدون لبيع حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا أو المساعدة بإنتاجها

الجمعة 13 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
بوتين: مستعدون لبيع حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا أو المساعدة بإنتاجها

بوتين: مستعدون لبيع حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا أو المساعدة بإنتاجها

الوقت-أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جلسة عامة لمنتدى الاستثمار "في تي بي كابيتال"

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الوقت-أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جلسة عامة لمنتدى الاستثمار "في تي بي كابيتال" تحت عنوان "روسيا تنادي"، أن روسيا مستعدة "لضمان بيع حقوق الملكية الفكرية للقاحات الروسية".

وأضاف بوتين أن "الأهم من ذلك نحن مستعدون للموافقة على إنتاج هذا اللقاح أو هذه اللقاحات في مواقع الإنتاج لشركائنا الأجانب، الذين لديهم هذه المعدات"، ولكن ليس على حساب تطعيم مواطنيها.

وقال بوتين في الجلسة العامة "أود أن أذكركم بأننا مستعدون للعمل بشكل عام مع زملائنا في المجال العلمي وبشكل وثيق أكثر مما كنا عليه حتى الآن".

وأكد أنه "نعلم أن العديد من الدول الأوروبية قد وقعت بالفعل عقودا لتوريد لقاحات من المملكة المتحدة" مشيراً الى أنه "لسوء الحظ، يواجه زملاؤنا بعض الثغرات هناك".

وتابع قائلا: "نحن ممتنون جداً لمركز غامالي وفيكتور في مدينة نوفوسيبيرسك، فهذه أدوية جيدة بالفعل".

واعتبر أن "الأهم أنها آمنة وفعالة"، لافتاً إلى أنه "يتم استيفاء هذين الشرطين في كل من الحالة الأولى والثانية - سواء في حالة، سبوتنيك في، أو لقاح مركز فيكتور".

وأضاف: "اختبارات اللقاح الروسي ضد كورونا تسير بسلاسة وآمل أن نبدأ التلقيح الشامل في نهاية العام".

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كلمات مفتاحية :

روسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيروس كورونا

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