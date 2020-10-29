بوتين: مستعدون لبيع حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا أو المساعدة بإنتاجها

الوقت-أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جلسة عامة لمنتدى الاستثمار "في تي بي كابيتال" تحت عنوان "روسيا تنادي"، أن روسيا مستعدة "لضمان بيع حقوق الملكية الفكرية للقاحات الروسية".

وأضاف بوتين أن "الأهم من ذلك نحن مستعدون للموافقة على إنتاج هذا اللقاح أو هذه اللقاحات في مواقع الإنتاج لشركائنا الأجانب، الذين لديهم هذه المعدات"، ولكن ليس على حساب تطعيم مواطنيها.

وقال بوتين في الجلسة العامة "أود أن أذكركم بأننا مستعدون للعمل بشكل عام مع زملائنا في المجال العلمي وبشكل وثيق أكثر مما كنا عليه حتى الآن".

وأكد أنه "نعلم أن العديد من الدول الأوروبية قد وقعت بالفعل عقودا لتوريد لقاحات من المملكة المتحدة" مشيراً الى أنه "لسوء الحظ، يواجه زملاؤنا بعض الثغرات هناك".

وتابع قائلا: "نحن ممتنون جداً لمركز غامالي وفيكتور في مدينة نوفوسيبيرسك، فهذه أدوية جيدة بالفعل".

واعتبر أن "الأهم أنها آمنة وفعالة"، لافتاً إلى أنه "يتم استيفاء هذين الشرطين في كل من الحالة الأولى والثانية - سواء في حالة، سبوتنيك في، أو لقاح مركز فيكتور".

وأضاف: "اختبارات اللقاح الروسي ضد كورونا تسير بسلاسة وآمل أن نبدأ التلقيح الشامل في نهاية العام".