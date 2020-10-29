الأسد يستقبل وفداً روسياً لبحث عقد مؤتمر اللاجئين السوريين

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  الجمعة 13 ربيع الاول 1442

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الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان الإسرائیلي إلى اليوم بالتزامن مع الذكرى الـ 25 لجريمة اغتيال الأمين العام الأسبق لحركة "الجهاد الإسلاميّ" الفلسطينيّة، فتحي الشقاقي، الذي اغتيل على يد استخبارات العدو الصهيونيّ "الموساد"، في جزيرة مالطا

هذه هي آفاق المستقبل في ليبيا بعد اتفاق السلام الوقت- بعد مضي شهر على اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين برلمان طبرق وحكومة الوحدة الوطنية ، تم التوقيع أخيرا على اتفاق شامل لوقف إطلاق النار يوم أمس في مقر الأمم المتحدة بجنيف السويسرية بين الطرفين ، حيث أعرب ممثلو الجانبين المتنازعين في ليبيا عن تفاؤلهم بتنفيذ هذا الاتفاق ، لكن هناك عوامل داخلية وخارجية مختلفة تدخل في تطورات المستقبل في ليبيا بعد اتفاق وقف إطلاق النار الدائم

كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟ عقب الجريمة التي ارتكبتها الخرطوم بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيونيّ، بالتزامن مع إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكيّة للدول الداعمة للإرهاب وقرب الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة

إنجازات المقاومة الفلسطينية تفنّد أكاذيب الصهاينة وتجعلهم سخرية العالم الوقت- لم يستمر ادعاء "غانتس" أكثر من ساعة، حيث جعلت صواريخ المقاومة التي أطلقها الابطال الفلسطينيين منه أضحوكة في وسائل إعلام الكيان الصهيوني...

لماذا لن تكون أمريكا قوة عظمى في ولاية ترامب الثانية؟ في السنوات الأخيرة الماضية ، تزايدت التكهنات التي تقول أن نهاية حقبة القوة العظمى للولايات المتحدة الأمريكية قد إقتربت ، ومع صعود ترامب الى سلطة البيت الأبيض ، تشير التكهنات الى أن إنهيار النظام العالمي أحادي القطب الذي يحكم العالم ، قد إقترب أكثر بعد إنتهاء الحرب الباردة

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عراقجي يصل إلى موسكو في إطار جولته حول النزاع في ناغورنو كاراباخ

عراقجي يصل إلى موسكو في إطار جولته حول النزاع في ناغورنو كاراباخ

الوقت-وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى روسيا آتياً من أذربيجان وذلك

مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط: موضوع الضم لا يزال قائماً الوقت-نقل موقع i24 news ا الإسرائيلي عن آفي بركوفتش المبعوث الخاص للرئيس

الكعبي: لدينا وثائق لم تنشر عن اغتيال سليماني والمهندس الوقت-توعّد الأمين العام لحركة النجباء في العراق أكرم الكعبي، القوات الأميركية

الأسد يستقبل وفداً روسياً لبحث عقد مؤتمر اللاجئين السوريين الوقت-استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، وفداً روسياً من وزارتي

المحكمة الإسرائيلية ترفض التماساً جديداً للأسير الأخرس للإفراج عنه الوقت-في اليوم الـ95 لإضرابه عن الطعام، رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا

الحوثي: يجب التصدي "للحرب الناعمة" التي تستهدف الأمة الاسلامية الوقت-أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن

عمليات لمجهولين شمال سوريا تؤدي لمقتل وجرح عدد من مسلحي "قسد" الوقت- أفادت ما يسمى "تنسيقيات المسلحين" عن مقتل واصابة عدد من مسلحي ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بعمليات لمجهولين في الشمال السوري.

صحيفة "معاريف": الإمارات وقّعت اتفاقاً لاستيراد نبيذ تصنعه شركة إسرائيلية الوقت- أعلنت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الإمارات وقّعت اتفاقاً لاستيراد نبيذ تصنعه شركة إسرائيلية في هضبة الجولان المحتل.

الأسرى الفلسطينيون في سجن جلبوع يغلقون السجن بكامله.. والسبب؟ الوقت- كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم امس الأربعاء، أن الأسرى في سجن جلبوع أغلقوا السجن بكامله.

مصدر عراقي: القوات الأمريكية تغض النظر عن تحركات فلول "داعش" الارهابية الوقت- كشف مصدر حكومي في محافظة الانبار غرب العراق، عن ضلوع القوات الامريكية بعملية زعزعة امن واستقرار المناطق المحررة لمآرب سياسية، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تغض النظر عن تحركات فلول "داعش" الارهابية.

في اطار جولته الإقليمية.. عراقجي في موسكو لطرح مبادرة إيران لحل النزاع حول قرة باغ الوقت- وصل عباس عراقجي مساعد الخارجية المبعوث الخاص للرئيس روحاني الى موسكو قادما من باكو مساء الاربعاء في اطار جولة على عدد من الدول لتقديم مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية لحل النزاع حول منطقة قرة باغ بين جمهورية آذربيجان وارمينيا بصورة سلمية.

روسيا: بعض الجهات الغربية ما زالت مستمرة في محاولاتها لحماية الإرهابيين في سوريا الوقت- أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بعض الدول الغربية مستمرة في محاولاتها لحماية الإرهابيين في سوريا.

ترامب: أمريكا لا تتمتع بحرية الصحافة وفيها قمع للحقيقة الوقت- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده لا تتمتع بحرية الصحافة وفيها قمع للحقيقة، مشددا على ضرورة إلغاء المادة 230 من قانون الاتصالات.

معارضة سعودية: ابن سلمان متردد في المسارعة بالتطبيع مع "إسرائيل" بسبب خوفه من التعرض للقتل الوقت- نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني مقالا للأكاديمية السعودية المعارضة، مضاوي الرشيد، سلطت فيه الضوء على مزاعم أطلقها الملياردير الإسرائيلي الأميركي "حاييم سابان"، من أن ولي عهد المملكة، محمد بن سلمان، متردد في المسارعة بالتطبيع مع "إسرائيل" بسبب خوفه من التعرض للقتل.

العثور على جثة شاب فلسطيني مبتور اليدين في نابلس الوقت - أفادت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأنها بدأت عملية البحث والتحري، في قضية وفاة مواطن عشريني، بدت عليه آثار تشوهات باليد، في بلدة قصرة بجنوب محافظة نابلس.

عمران خان يدعو المسلمين للتوحد ضد الإسلاموفوبيا في أوروبا الوقت - حث رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الدول الإسلامية للتوحد ضد تصاعد الإسلاموفوبيا في أوروبا.

وزير الخارجية الأمريكي يصف الحزب الشيوعي الصيني بـ’حيوان مفترس’ الوقت - واصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو توجيه سهام الانتقادات لبكين، خلال جولته الآسيوية، وقال اليوم الأربعاء، إن الحزب الشيوعي الصيني يتصرف "كحيوان مفترس" في سريلانكا.

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أخبار

الأسد يستقبل وفداً روسياً لبحث عقد مؤتمر اللاجئين السوريين

الجمعة 13 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
الأسد يستقبل وفداً روسياً لبحث عقد مؤتمر اللاجئين السوريين

الأسد يستقبل وفداً روسياً لبحث عقد مؤتمر اللاجئين السوريين

الوقت-استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، وفداً روسياً من وزارتي

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الوقت-استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، وفداً روسياً من وزارتي الدفاع والخارجية برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف.

وقالت وكالة "سانا" إن اللقاء "تمحور حول المؤتمر الدولي للاجئين المزمع عقده في دمشق الشهر المقبل، "الجهود التي يبذلها الجانبان تحضيرا لخروج هذا المؤتمر بنتائج إيجابية، تساهم في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين، وإتاحة المجال لعودتهم إلى وطنهم وحياتهم الطبيعية خاصة في ظل ما تم تحقيقه على صعيد عودة الأمن والاستقرار إلى معظم الأراضي السورية".

المحادثات وفق الوكالة السورية تناولت "التحديات التي تواجه المؤتمر، خاصة محاولات بعض الدول منع عقده، وإفشاله، أو ممارسة الضغوط على دول راغبة بالمشاركة".

وأشارت "سانا" إلى أنه "كان هناك اتفاق حول أن استمرار تلك الدول بتسييس هذا الملف الإنساني تظهر وجهها الحقيقي أمام الرأي العام العالمي، وهي لن تنجح في مساعيها خاصة"، مشددة على أن "الهدف من المؤتمر إنساني بحت وهو موجه لمصلحة اللاجئين وعودتهم إلى وطنهم وتقديم الدعم الإنساني الكفيل بتهيئة الظروف المناسبة لذلك".

وذكرت "سانا" أن "أعضاء الوفد الروسي أطلعوا الرئيس الأسد على نتائج جولتهم على عدد من دول المنطقة كونها تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين". وأكدوا عزم روسيا "مواصلة العمل المشترك مع المؤسسات المعنية السورية للمساعدة في إغلاق هذا الملف الإنساني".

وخلال اللقاء كان هناك وفق "سانا" تطابق في وجهات النظر "حول أن هذا المؤتمر يشكل فرصة أمام الجميع للبدء بالنظر إلى هذا الملف من منظور إنساني فحسب، بعيداً عن أي استثمار سياسي من قبل بعض الدول الغربية، والذي ساهم في إطالة معاناة اللاجئين السوريين وحرمانهم من العودة الى وطنهم".

من جهته حمّل الرئيس الأسد، أعضاء الوفد رسالة شكر الى روسيا الاتحادية "لدعمها وجهودها من أجل إنجاح هذا المؤتمر".

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كلمات مفتاحية :

بشار الاسد روسيا دمشق اللاجئون السوريون الحرب في سوريا ألكسندر لافرنتييف الرئيس السوري

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