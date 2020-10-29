الأسد يستقبل وفداً روسياً لبحث عقد مؤتمر اللاجئين السوريين

الوقت-استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، وفداً روسياً من وزارتي الدفاع والخارجية برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف.

وقالت وكالة "سانا" إن اللقاء "تمحور حول المؤتمر الدولي للاجئين المزمع عقده في دمشق الشهر المقبل، "الجهود التي يبذلها الجانبان تحضيرا لخروج هذا المؤتمر بنتائج إيجابية، تساهم في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين، وإتاحة المجال لعودتهم إلى وطنهم وحياتهم الطبيعية خاصة في ظل ما تم تحقيقه على صعيد عودة الأمن والاستقرار إلى معظم الأراضي السورية".

المحادثات وفق الوكالة السورية تناولت "التحديات التي تواجه المؤتمر، خاصة محاولات بعض الدول منع عقده، وإفشاله، أو ممارسة الضغوط على دول راغبة بالمشاركة".

وأشارت "سانا" إلى أنه "كان هناك اتفاق حول أن استمرار تلك الدول بتسييس هذا الملف الإنساني تظهر وجهها الحقيقي أمام الرأي العام العالمي، وهي لن تنجح في مساعيها خاصة"، مشددة على أن "الهدف من المؤتمر إنساني بحت وهو موجه لمصلحة اللاجئين وعودتهم إلى وطنهم وتقديم الدعم الإنساني الكفيل بتهيئة الظروف المناسبة لذلك".

وذكرت "سانا" أن "أعضاء الوفد الروسي أطلعوا الرئيس الأسد على نتائج جولتهم على عدد من دول المنطقة كونها تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين". وأكدوا عزم روسيا "مواصلة العمل المشترك مع المؤسسات المعنية السورية للمساعدة في إغلاق هذا الملف الإنساني".

وخلال اللقاء كان هناك وفق "سانا" تطابق في وجهات النظر "حول أن هذا المؤتمر يشكل فرصة أمام الجميع للبدء بالنظر إلى هذا الملف من منظور إنساني فحسب، بعيداً عن أي استثمار سياسي من قبل بعض الدول الغربية، والذي ساهم في إطالة معاناة اللاجئين السوريين وحرمانهم من العودة الى وطنهم".

من جهته حمّل الرئيس الأسد، أعضاء الوفد رسالة شكر الى روسيا الاتحادية "لدعمها وجهودها من أجل إنجاح هذا المؤتمر".