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تقارير

37 عاماً من العزلة.. جورج عبد الله أقدم السجناء في فرنسا

السبت 14 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
37 عاماً من العزلة.. جورج عبد الله أقدم السجناء في فرنسا
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الوقت- "في فجر هذا العام السابع والثلاثين من الأسر، ها قد اجتمعتم مرةً أخرى على بعد أمتارٍ قليلة من هذه الجدران البغيضة، يا له من إحساسٍ ويا لها من حماسة لمعرفتي أنكم قريبين إلى هذا الحد، في زمن الجائحة والحجر وحظر التجوال! هذه التعبئة الموحّدة في تنوع التزامكم تجلب لي الكثير من القوة اليوم وتدفئ قلبي"، تلك كلمات قالها الأسير المناضل جورج ابراهيم عبد الله عشية مرور 37 عاماً على أسره في سجون فرنسا.

جورج إبراهيم عبد الله، هو أقدم السجناء في فرنسا، والمسجون منذ 37 عاماً بتهمة التواطؤ في اغتيال الدبلوماسيين، الأمريكيّ تشارلز راي في باريس، والإسرائيليّ يعكوف بارسيمنتوف في ستراسبورغ ما بين 1981 و1984 وموجود حالياً في سجن (لانيمزان) بمقاطعة أعالي البيرينيه.

ومن الجدير بالذكر أنّ مدة سجنه انتهت في العام 1999 وحصل على حكم بالإفراج المشروط في العام 2003، لكن المحكمة استأنفت القرار وألغي في تشرين الثاني من العام 2004 بعد ضغوطٍ أمريكيّةٍ. وكان قد اعتقل في العام 1984، وخلال محاكمته بمدينة ليون في العام 1986، أدين بتهمة التواطؤ في اغتيال الدبلوماسيين.

وكان جورج ابراهيم عبد الله مؤهلاً منذ سنوات عدة لعفو مشروط، لكن محكمة التمييز رفضت طلباته التسعة. حيث أثر مصير جورج ابراهيم عبد الله على أعداد كبيرة من الناشطين والذين يتهمون الحكومات الفرنسية المتعاقبة بالتعنت، وينظمون تظاهرات ويطالبون بالإفراج عنه.

من هو جورج إبراهيم عبد الله

جورج عبد الله من مواليد القبيات في قضاء عكار، بتاريخ الـ 2 من نيسان 1951 تابع الدراسة في دار المعلمين في الأشرفية، وتخرج في العام 1970. ناضل في صفوف الحركة الوطنية اللبنانية، ثم التحق بالمقاومة الفلسطينية وكان عضوا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دفاعاً عن المقاومة وعن الشعب اللبناني والفلسطيني. جُرح أثناء الاجتياح الصهيوني لقسم من الجنوب اللبناني في عام 1978. أحدث العدوان الصهيوني المتمادي على الشعب اللبناني والفلسطيني، في ظل الصمت العالمي الذي بلغ حد التواطؤ، ولا سيما مع عدوان العام 1982 الشامل على لبنان، ثورة عارمة في نفوس الكثير من المناضلين اللبنانيين.

اسم جورج إبراهيم عبد الله ارتبط بالكفاح المسلح في فترة الثمانينايت، هو يتقن عدة لغات، وأسس الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، الحركة الماركسية الموالية لسوريا في العام 1980.

ومنذ سن الخامسة عشرة، نشط جورج ابراهيم عبد الله في الحزب القومي السوري الاجتماعي، وخلال الاجتياح الاسرائيلي للبنان في العام 1978 جرح وانضم مع أستاذه وديع حداد الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

رسالة جورج عبد الله في السنة الـ37 من الأسر

قال المناضل جورج عبدالله المعتقل في السجون الفرنسية: إن ظروف الاعتقال في السجون الصهيونية تزداد سوءاً كل يوم، مؤكداً أنه "من أجل مواجهتها، فإن التضامن الأممي يثبت أنه سلاح لا غنى عنه".

وأوضح المناضل جورج عبد الله في رسالة له "بطبيعة الحال يمكن للجماهير الشعبية الفلسطينية وطليعتها الثورية أن تعتمد دائماً على تحرككم وعلى تضامنكم الفاعل".

ولفت "انتشرت أزمة النظام في كل مكان قبل مدة طويلة من انتشار الوباء وستتقاقم أكثر أثناءها وبعدها. ليس عليكم أن تكونوا خبراء لتلاحظوا أنهم يبذلون كل ما في وسعهم لتحميل الجماهير الشعبية وطأة هذه الأزمة، مما يلقي بملايين الرجال والنساء في البؤس".

لماذا تأبى الحكومة الفرنسية الافراج عن جورج عبد الله

في 24-10-1984 اعتقلته السلطات الفرنسية، بعد أن لاحقته في مدينة ليون الفرنسية مجموعة من الموساد وبعض عملائها اللبنانيين. ولم تكن السلطات الفرنسية، الأمنية والقضائية تبرر اعتقاله بغير حيازة أوراق ثبوتية غير صحيحة: جواز سفر جزائري شرعي.

السلطات الفرنسية: وعد بإطلاق سراحه: وعدت السلطات الفرنسية حكومة الجزائر بالإفراج عن جورج عبدالله وإطلاق سراحه. وأوفدت لهذا الغرض مدير الاستخبارات الفرنسية إلى الجزائر ليبلغ الحكومة الجزائرية بذلك.

السلطات الفرنسية: لا تحترم تعهداتها للجزائر: في 10-7-1986، تمت محاكمته بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات بطريقة غير مشروعة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات. رفض المحاكمة ولم يعترض. وتراجعت السلطات الفرنسية عن تعهداتها.

خضوع فرنسي للضغوط الأمريكية: كانت السلطات الفرنسية في حينه خاضعة للضغط الأمريكي. ناقش ريغان موضوع محاكمة جورج عبدالله في لقاء له مع الرئيس الفرنسي ميتران، كما جرت عدة مداخلات أمريكية لدفع السلطات الفرنسية إلى عدم إطلاق سراح جورج عبدالله. كانت أمريكا طرفاً مدعياً. هذا فضلاً عما كانت تعانيه فرنسا من النفوذ الصهيوني.

الإدارة الفرنسية تضلل الرأي العام الفرنسي: كان الرأي العام الفرنسي آنذاك واقعاً تحت تأثير سلسلة من “التفجيرات” التي شهدتها باريس ما بين العام 1986 و1987، وسقط فيها عدد كبير جداً من الضحايا الفرنسيين، واتهم الأمن الفرنسي أخوة جورج عبدالله وأصدقاءه بتلك “التفجيرات”، وأعلن عن جوائز مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم. ثم قام بتعميم الأسماء عالمياً لملاحقتهم، بعد أن عمم صورهم في المراكز الحدودية والمواقع العامة في فرنسا. كل ذلك والمتهمون ينفون مباشرة عبر المؤتمرات الصحافية هذه الافتراءات الفرنسية.

الإدارة الفرنسية تبحث عن كبش محرقة: وعليه كان حكم المؤبد على جورج عبدالله واتهام إخوته نوعاً من “كبش محرقة” لتضليل الفرنسيين وإرضاء الأمريكيين والصهاينة، وإظهار فرنسا بمظهر الدولة القادرة على مكافحة ”الإرهاب“.

 في 31-1-2006، رفضت المحكمة الإفراج، وكانت حجج النياية العامة الفرنسية:

1-أن صورة فرنسا ستهتز أمام أمريكا وحلفائها إن هي تهاونت وأفرجت عنه (تراخٍ في مكافحة الإرهاب)

2- إن ترحيله إلى لبنان لا يشكل ضمانة على عدم قيامه بأعمال كالتي قام بها سابقاً؛

3-إن تقرير الطبيب النفسي لا يكفي: هو سليم نفسياً، بشهادة الطبيب النفسي، ولكن ما الذي يضمن عدم عودته إلى ممارسة “الإرهاب”؟ (ما الذي يضمن أي فرد من ممارسة “الإرهاب”؟! الشرط هنا لعدم الإفراج، فجورج ليس مدمن مخدرات، أو مجرماً عادياً تتم معالجته ليقلع عن إجرامه!)؛

4-لم يدفع تعويضات للضحايا تقدرها المحكمة بمبلغ 53357 يورو؛ علماً بأن عائلته تعهدت بدفع كل التعويضات المطلوبة.

5-إنه يتابع من سجنه ويمارس أنشطة التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع الحركات السياسية المناضلة اليسارية والإسلامية، ما اعتبرته النيابة العامة الفرنسية دليلاً على خطورته وعدم جواز الإفراج عنه؛

قانون داتي : في الـ 17 من نيسان 2008 قرر القضاة نقل ملف جورج عبدالله من محكمة الإفراج المشروط (لجنة إعادة النظر بالأحكام) إلى لجنة خاصة للنظر بدرجة خطورته، تطبيقاً ل”قانون داتي”، على أن يصدر القرار في الـ 4 من أيلول 2008.

لم يكن غرض كل هذه المماطلة غير الوصول إلى إقرار “قانون داتي” ومنع محكمة الإفراج المشروط” من استكمال دورها. لقدر مرّ أكثر من 15 شهراً على تقدم جورج عبد الله بطلب الإفراج المشروط الأخير (وهذا حق سنوي) ولم يتم البت به خلافاً للأصول التي تقضي ببت الأمر في مدة سنة وحدة.

والجدير ذكره أن “قانون داتي” الصادر في مطلع العام 2008 يقضي بتمديد بقاء السجين قيد الاعتقال ولو توفرت شروط الإفراج عنه. وقد لاقى هذا القانون رفض واعتراض نقابات القضاة والمحامين و”مرصد السجون” ولجنة حقوق الإنسان… لأنه ينتهك الحريات العامة الأساسية ويقضي بالاعتقال دون توفر واقعة جرمية، بل لمجرد الظن بإمكان الإقدام على ارتكاب جرم ما. وهذا ما دفع الصحيفة الفرنسية “لو كانار أنشينيه” إلى نشر القانون وذيلته بتوقيع "هتلر العصر".

إن تطبيق “قانون داتي” على حالة الأسير جورج عبدالله وما يشابهها يجعله أشبه بالقوانين الأميركية التي شرّعت سجن غوانتنامو والسجون الجوالة الأخرى وسجن “أبو غريب”، بكل ما فيها من تجاوز لحقوق الإنسان واعتداء على الكرامة الإنسانية.

رفض الإفراج :  إن مبررات رفض “الإفراج المشروط” عن جورج عبد الله (مع أن كل الشروط المطلوبة متوافرة في حالته) لا تتفق مع معطيات قانون العقوبات الفرنسي، بل تعود إلى تقديرات الإدارة السياسية الفرنسية، ولا سيما وزير العدل.

ورغم التاريخ الحافل للمحاكمات والاستئنافات التي تقدم بها جورج الا ان الحكومة الفرنسية لا تزال تماطل وتسوف قضية الافراج عنه على الرغم من تحقيقه لكل شروط الافراج، الأمر الذي يتنافى بشكل جلّي مع ادعاءات الغرب وتلك البلدان لحماية حقوق الانسان والتي أضحت مسرحاً لأكاذيبهم من أجل تضليل الرأي العام.

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