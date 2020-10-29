في اطار جولته الإقليمية.. عراقجي في موسكو لطرح مبادرة إيران لحل النزاع حول قرة باغ

الوقت- وصل عباس عراقجي مساعد الخارجية المبعوث الخاص للرئيس روحاني الى موسكو قادما من باكو مساء الاربعاء في اطار جولة على عدد من الدول لتقديم مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية لحل النزاع حول منطقة قرة باغ بين جمهورية آذربيجان وارمينيا بصورة سلمية.

وكان عراقجي قد استهل الاربعاء جولته الاقليمية على عدد من دول المنطقة بزيارة جمهورية آذربيجان حيث اجرى 5 لقاءات مهمة وبناءة مع رئيس الجمهورية الهام علييف ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية حكمت حاجي اوف ومساعد رئيس الوزراء شاهين مصطفى اوف وزیر الخارجية جيحون بايراموف ومساعد وزير الخارجية خلف خلف اوف.

وتباحث عراقجي في هذه اللقاءات مع المسؤولين الاذربيجانيين بشان مختلف ابعاد العلاقات الثنائية واحدث التطورات المتعلقة بحرب قرة باغ والمدن المحتلة واوضاع الحدود بين البلدين ومبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية الاقليمية لحل وتسوية قضية قرة باغ بصورة سلمية ونهائية.

وتشمل جولة مساعد الخارجية الايرانية الاقليمية فضلا عن باكو، موسكو ويريفان وانقرة.