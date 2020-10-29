روسيا: بعض الجهات الغربية ما زالت مستمرة في محاولاتها لحماية الإرهابيين في سوريا

الوقت- أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بعض الدول الغربية مستمرة في محاولاتها لحماية الإرهابيين في سوريا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نيبينزيا قوله ردا على كلمة نظيره الألماني في مجلس الأمن كريستوف هيوسغن التي استند فيها إلى تقارير مزعومة من صحيفة نيويورك تايمز الأميركية حول وقوع ضحايا مدنيين في إدلب إن "ممثلي بعض الدول الغربية ما زالوا مصرين على الاعتماد على تقارير صحفية مشكوك بمصداقيتها لمعرفة ما يجري في سوريا والاستشهاد بما يرد فيها من معلومات خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي".

وأضاف نيبينزيا: "نحن لسنا مندهشين لأنكم استخدمتم اليوم هذا المصدر للمعلومات"، مشيرا إلى أن روسيا علقت مرارا على مقالات نيويورك تايمز "ونشرها معلومات مزيفة حول الوضع في روسيا".

واستغرب نيبينزيا من دعوات بعض زملائه الغربيين المتكررة لوقف إطلاق النار في أنحاء سوريا على الرغم من أن كل العمليات العسكرية التي تجري فيها هي لمكافحة الإرهاب، متسائلا عن الجهة التي يحاولون حمايتها من خلال هذه الدعوات.