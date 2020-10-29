معارضة سعودية: ابن سلمان متردد في المسارعة بالتطبيع مع "إسرائيل" بسبب خوفه من التعرض للقتل

الوقت- نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني مقالا للأكاديمية السعودية المعارضة، مضاوي الرشيد، سلطت فيه الضوء على مزاعم أطلقها الملياردير الإسرائيلي الأميركي "حاييم سابان"، من أن ولي عهد المملكة، محمد بن سلمان، متردد في المسارعة بالتطبيع مع "إسرائيل" بسبب خوفه من التعرض للقتل.

وشددت الرشيد على أن مخاوف ابن سلمان نابعة من داخل القصر، وليس من أبناء شعبه أو دول مجاورة، مشيرة في هذا السياق إلى أن تاريخ العائلة الحاكمة في السعودية حافل بصراعات تؤججها اعتداءات على مساحات النفوذ والتقاليد المتوارثة.

أما بخصوص التطبيع، فقالت الأكاديمية المقيمة في بريطانيا، إن القضية الفلسطينية لم تكن مطروحة على طاولة الخلافات الداخلية بين أفراد العائلة المالكة، لكن ما لا يقوله ابن سلمان هو أنه قد أجج الغضب ضده داخل القصر.

ولا يعد إقدام الرياض على إعلان التطبيع أمرا في غاية الأهمية، فابن سلمان، بحسب الكاتبة، يقوم بما هو أكبر من ذلك لصالح الاحتلال من خارج قطار التطبيع.

وأوضحت أن ابن سلمان، باستخدام نفوذ بلاده و"الوعد بجوائز مالية"، يقوم بجلب المزيد من البلدان العربية إلى معسكر التطبيع.