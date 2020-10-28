محسن رضائي: إيران تدعم عراقا مستقلا وموحدا وذا سيادة

الوقت - أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، ان دعم عراق مستقل وقوي وموحد هو من سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيصبح العراق أكثر استقلالية وتكاملا وأقوى يوما بعد يوم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء بين رضائي والأمين العام لحركة النجباء – المقاومة الاسلامية في العراق، الشيخ أكرم الكعبي.

وأضاف رضائي، ان موجات الاحتجاجات لقد ازدادت بشكل كبير ولن يكون أمام الولايات المتحدة خيار سوى مغادرة المنطقة وان مسرحية اقامة العلاقات بين الدول العربية الخائنة مع الكيان الصهيوني لن تساعدها وقال، "إنهم يرمون الى الوقوف في وجه المقاومة الإسلامية بهذا التحالف الشرير، لكنه لن ينجح بفضل صحوة الشعب العراقي".

وتابع، ان المرجعية الدينية العليا في العراق، والحشد الشعبي وأبناء الشعب العراقي الواعين هم أركان المقاومة الثلاثة، وما حدث في الإمارات والبحرين لن يحدث في العراق، وان للعراق مستقبل جيد.

وصرح أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، ان السنوات القادمة ستكون سنوات تعزيز جبهة المقاومة ولن يتم طرد الولايات المتحدة من المنطقة فحسب، بل سيفشل أيضا مخطط التطبيع بين آل سعود والبحرين والإمارات مع مغتصبي القدس الشريف. وان جبهة المقاومة لن تسمح لإسرائيل أن تحل محل الولايات المتحدة في المنطقة.

من جانبه، أعرب الشيخ أكرم الكعبي عن ارتياحه للقاء أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام وقال: ان الولايات المتحدة تحاول استهداف قادة المقاومة الشعبية العراقية وأماكن مهمة من أجل التعويض عن هزائمها في المنطقة وخلق حالة من انعدام الأمن، مؤكدا "ان الولايات المتحدة ستطرد من العراق قريبا".