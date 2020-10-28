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  الأربعاء 11 ربيع الاول 1442

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أخبار

وزير الخارجية الإيراني ينفي خبر تبادل جاسوسين معتقلين مع امريكا

الأربعاء 11 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
وزير الخارجية الإيراني ينفي خبر تبادل جاسوسين معتقلين مع امريكا
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الوقت - فنّد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" صحة خبر "تبادل جاسوسين معتقلين مع امريكا"؛ لافتا الى ان وزارة الخارجية الايرانية اقترحت (في وقت سابق) تبادل جميع سجناء الجانبين (ايران وامريكا) في كافة انحاء العالم.

تصريحات ظريف جاءت اليوم الاربعاء، ردا على اخبار تداولتها وسائل اعلام بشأن "تبادل جاسوسين معتقلين في ايران مع امريكا"؛ مشددا بالقول : ان هذا الخبر عار عن الصحة تماما.

واضاف وزير الخارجية : لقد سبق وان اقترحنا تبادلا شاملا للسجناء بين الجانبين؛ موضحا، ان "هناك رعايا ايرانيون يقبعون حاليا في سجون الدول المختلفة بامر الولايات المتحدة كما يوجد لدينا سجناء داخل سجون امريكا نفسها؛ بمن فيهم الاشخاص الذين قضوا فترة ادانتهم غير ان الامريكيين لا يسمحون بعودة هؤلاء الى ايران".

وتابع، انه "انطلاقا من ذلك، اقترحنا تبادل جميع السجناء بين البلدين في انحاء العالم ولازلنا نؤكد على هذا الامر؛ غير ان موضوع تبادل الجاسوسين المعتقلين مع امريكا لا اساس له من الصحة".

وكانت وسائل اعلام قد ادّعت خلال الايام الاخيرة بان "الجاسوسين المثيرين للجدل في ايران تم تبادلهم مع امريكا"؛ الامر الذي نفاه وزير الخارجية الايراني جملة وتفصيلا.

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