القائد العام للجيش الايراني: القوات البرية قادرة على تنفيذ جميع مهامها دون الحاجة إلى مساعدة خارجية

الوقت - اكد القائد العام للجيش الايراني اللواء "سيد عبدالرحيم موسوي : ان القوة البرية أصبحت اليوم قوة متحركة بنسبة 100 بالمائة وهي قادرة على تنفيذ جميع مهامها دون الحاجة إلى مساعدة خارجية.

وقال اللواء موسوي اليوم الاربعاء خلال مراسم اسدال الستار عن معدات وادوات القوات البرية للجيش ما حدث في نزجة في السنوات الأخيرة للقوات البرية أشبه بمعجزة فاليوم، أصبح الجيش قوة متنقلة 100 بالمائة قادرة على تنفيذ جميع مهامها دون الحاجة إلى مساعدة خارجية.

وفي إشارة إلى قدرات القوات البرية للجيش ، قال اللواء موسوي : ان القوات البرية للجيش باتت قادرة على تنفيذ جميع مهامها بنجاح تام وبقوة وعلى كافة الاصعدة.

وجرت صباح اليوم الاربعاء وبحضور القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية اللواء عبد الرحيم موسوي وقائد القوات البرية لجيش الجمهورية الاسلامية العميد كيومرث حيدري مراسم اسدال الستار عن اكثر من 500 آلية ثقيلة لحمل الدبابات وكذلك معدات دفاعية اخرى اخرى.