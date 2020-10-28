داعش تزيد من تحركاتها في محافظة صلاح الدين.. آخر التطورات

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  الجمعة 13 ربيع الاول 1442

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كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟ عقب الجريمة التي ارتكبتها الخرطوم بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيونيّ، بالتزامن مع إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكيّة للدول الداعمة للإرهاب وقرب الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة

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بوتين: مستعدون لبيع حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا أو المساعدة بإنتاجها الوقت-أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جلسة عامة لمنتدى الاستثمار "في تي بي كابيتال"

الكعبي: لدينا وثائق لم تنشر عن اغتيال سليماني والمهندس الوقت-توعّد الأمين العام لحركة النجباء في العراق أكرم الكعبي، القوات الأميركية

الأسد يستقبل وفداً روسياً لبحث عقد مؤتمر اللاجئين السوريين الوقت-استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، وفداً روسياً من وزارتي

المحكمة الإسرائيلية ترفض التماساً جديداً للأسير الأخرس للإفراج عنه الوقت-في اليوم الـ95 لإضرابه عن الطعام، رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا

الحوثي: يجب التصدي "للحرب الناعمة" التي تستهدف الأمة الاسلامية الوقت-أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن

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صحيفة "معاريف": الإمارات وقّعت اتفاقاً لاستيراد نبيذ تصنعه شركة إسرائيلية الوقت- أعلنت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الإمارات وقّعت اتفاقاً لاستيراد نبيذ تصنعه شركة إسرائيلية في هضبة الجولان المحتل.

الأسرى الفلسطينيون في سجن جلبوع يغلقون السجن بكامله.. والسبب؟ الوقت- كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم امس الأربعاء، أن الأسرى في سجن جلبوع أغلقوا السجن بكامله.

مصدر عراقي: القوات الأمريكية تغض النظر عن تحركات فلول "داعش" الارهابية الوقت- كشف مصدر حكومي في محافظة الانبار غرب العراق، عن ضلوع القوات الامريكية بعملية زعزعة امن واستقرار المناطق المحررة لمآرب سياسية، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تغض النظر عن تحركات فلول "داعش" الارهابية.

في اطار جولته الإقليمية.. عراقجي في موسكو لطرح مبادرة إيران لحل النزاع حول قرة باغ الوقت- وصل عباس عراقجي مساعد الخارجية المبعوث الخاص للرئيس روحاني الى موسكو قادما من باكو مساء الاربعاء في اطار جولة على عدد من الدول لتقديم مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية لحل النزاع حول منطقة قرة باغ بين جمهورية آذربيجان وارمينيا بصورة سلمية.

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بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
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تقارير

داعش تزيد من تحركاتها في محافظة صلاح الدين.. آخر التطورات

الجمعة 13 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
داعش تزيد من تحركاتها في محافظة صلاح الدين.. آخر التطورات

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الوقت- بينما تواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية في مختلف أنحاء محافظة صلاح الدين، ازدادت بشكل ملحوظ هجمات الخلايا السرية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي على مواقع القوات الأمنية في الأيام الأخيرة. ووفق معلومات قدمها مصدر ميداني ، شنت مجموعة من عناصر داعش السرية هجوماً مباغتاً على مواقع مقاتلي اللواء 22 من الحشد الشعبي في منطقة العيث بالمحور الشرقي لمحافظة صلاح الدين.

وأضاف المصدر الميداني، الذي يتابع عن كثب التطورات في محافظة صلاح الدين، أن "قوات اللواء 22 من الحشد الشعبي المتمركزة في المنطقة تحركت بسرعة لصد الهجوم، وبعد ساعات عدة من القتال العنيف تمكنت من صد الهجمات بشكل كامل".

وأكد المصدر الميداني أن إرهابيي داعش انسحبوا من المنطقة بعد تكبدهم خسائر فادحة حيث قال: " خلال الاشتباكات استشهد اثنان من مقاتلي الحشد الشعبي هم ابو احمد عبد الناصر وسيد غانم الموسوي ".

وتقع منطقة "العيث" شرقي محافظة صلاح الدين وهي احدى التوابع المهمة من حمرين. هذه المنطقة متاخمة لجبال حمرين وبسبب ارتفاعاتها وصعوبة طرق عبورها ، فقد أصبحت ملاذاً آمناً لعناصر داعش السرية وتعتبر منطقة ملوثة.

 تأخذ جبال حمرين مساحة كبيرة من الجزء الشرقي من محافظة صلاح الدين، وقد قامت القوات العراقية بتطهير عدة أجزاء من جبال حمرين في السنوات الأخيرة، لكن بعض المرتفعات الأخرى والأكثر تعقيداً لا تزال ملوّثة بإرهابيي داعش.

من جهة أخرى تضاعفت هجمات العناصر السرية لتنظيم داعش الإرهابي في المناطق الوسطى بمحافظة صلاح الدين (محور سامراء) ضد مواقع القوات العراقية. وخلال 72 ساعة فقط نفذ الإرهابيون ثلاث هجمات استهدفت مقاتلي اللواء 41 من الحشد الشعبي.

ووفق المعلومات التي تم الحصول عليها، فقد استهدفت الخلايا السرية التابعة لتنظيم داعش مواقع المقاتلين في منطقة "سيد غريب" في الأطراف الجنوبية لمدينة سامراء. واستشهد خلال هذه الهجمات أحد عناصر الحشد الشعبي وأصيب خمسة آخرون.

ويمر طريق بغداد - الموصل الاستراتيجي بمنطقة السيد غريب وهذا الأمر يزيد من اهميته. وترتبط هذه المنطقة بمدينة سامراء من المحور الشمالي ، وقاعدة بلد العسكرية وحدود ديالى من الشرق، والصحاري الشرقية لبحيرة الثرثار من الغرب، وبغداد من الجنوب.
ووفق مصادر ميدانية، فإن تصاعد هجمات تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين، تتم بدعم حكومات أجنبية وتيارات محلية، تزامناً مع تحركات بعض الأطراف والجهات لتوجيه اتهامات ضد الحشد الشعبي وتشويه سمعته.

ووفق أنباء من محور وادي الثرثار في الجزء الغربي من محافظة صلاح الدين، نفذت مجموعة من القوات العراقية، بعد تلقيها معلومات دقيقة، عملية ضد مجموعة من أوكار تنظيم داعش في منطقة المكطع قرب جسر السكريات.

ووفق المعلومات الواردة، تمكنت القوات العراقية من استهداف وتفجير سيارة من نوع (بيك أب) التي كانت تقلّ إرهابيي داعش في هذه العملية، وخلال هذا الهجوم ، قُتل 4 إرهابيين من داعش. لقد أصبحت أجزاء من منطقة وادي الثرثار أرضاص خصبة لإرهابيي داعش بسبب موقعها الصحراوي، ولم توقف القوات العراقية عملياتها لتطهير المناطق الملوثة.

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العراق صلاح الدين داعش الحشد الشعبي

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