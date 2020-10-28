داعش تزيد من تحركاتها في محافظة صلاح الدين.. آخر التطورات

الوقت- بينما تواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية في مختلف أنحاء محافظة صلاح الدين، ازدادت بشكل ملحوظ هجمات الخلايا السرية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي على مواقع القوات الأمنية في الأيام الأخيرة. ووفق معلومات قدمها مصدر ميداني ، شنت مجموعة من عناصر داعش السرية هجوماً مباغتاً على مواقع مقاتلي اللواء 22 من الحشد الشعبي في منطقة العيث بالمحور الشرقي لمحافظة صلاح الدين.

وأضاف المصدر الميداني، الذي يتابع عن كثب التطورات في محافظة صلاح الدين، أن "قوات اللواء 22 من الحشد الشعبي المتمركزة في المنطقة تحركت بسرعة لصد الهجوم، وبعد ساعات عدة من القتال العنيف تمكنت من صد الهجمات بشكل كامل".

وأكد المصدر الميداني أن إرهابيي داعش انسحبوا من المنطقة بعد تكبدهم خسائر فادحة حيث قال: " خلال الاشتباكات استشهد اثنان من مقاتلي الحشد الشعبي هم ابو احمد عبد الناصر وسيد غانم الموسوي ".

وتقع منطقة "العيث" شرقي محافظة صلاح الدين وهي احدى التوابع المهمة من حمرين. هذه المنطقة متاخمة لجبال حمرين وبسبب ارتفاعاتها وصعوبة طرق عبورها ، فقد أصبحت ملاذاً آمناً لعناصر داعش السرية وتعتبر منطقة ملوثة.

تأخذ جبال حمرين مساحة كبيرة من الجزء الشرقي من محافظة صلاح الدين، وقد قامت القوات العراقية بتطهير عدة أجزاء من جبال حمرين في السنوات الأخيرة، لكن بعض المرتفعات الأخرى والأكثر تعقيداً لا تزال ملوّثة بإرهابيي داعش.

من جهة أخرى تضاعفت هجمات العناصر السرية لتنظيم داعش الإرهابي في المناطق الوسطى بمحافظة صلاح الدين (محور سامراء) ضد مواقع القوات العراقية. وخلال 72 ساعة فقط نفذ الإرهابيون ثلاث هجمات استهدفت مقاتلي اللواء 41 من الحشد الشعبي.

ووفق المعلومات التي تم الحصول عليها، فقد استهدفت الخلايا السرية التابعة لتنظيم داعش مواقع المقاتلين في منطقة "سيد غريب" في الأطراف الجنوبية لمدينة سامراء. واستشهد خلال هذه الهجمات أحد عناصر الحشد الشعبي وأصيب خمسة آخرون.

ويمر طريق بغداد - الموصل الاستراتيجي بمنطقة السيد غريب وهذا الأمر يزيد من اهميته. وترتبط هذه المنطقة بمدينة سامراء من المحور الشمالي ، وقاعدة بلد العسكرية وحدود ديالى من الشرق، والصحاري الشرقية لبحيرة الثرثار من الغرب، وبغداد من الجنوب.

ووفق مصادر ميدانية، فإن تصاعد هجمات تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين، تتم بدعم حكومات أجنبية وتيارات محلية، تزامناً مع تحركات بعض الأطراف والجهات لتوجيه اتهامات ضد الحشد الشعبي وتشويه سمعته.

ووفق أنباء من محور وادي الثرثار في الجزء الغربي من محافظة صلاح الدين، نفذت مجموعة من القوات العراقية، بعد تلقيها معلومات دقيقة، عملية ضد مجموعة من أوكار تنظيم داعش في منطقة المكطع قرب جسر السكريات.

ووفق المعلومات الواردة، تمكنت القوات العراقية من استهداف وتفجير سيارة من نوع (بيك أب) التي كانت تقلّ إرهابيي داعش في هذه العملية، وخلال هذا الهجوم ، قُتل 4 إرهابيين من داعش. لقد أصبحت أجزاء من منطقة وادي الثرثار أرضاص خصبة لإرهابيي داعش بسبب موقعها الصحراوي، ولم توقف القوات العراقية عملياتها لتطهير المناطق الملوثة.