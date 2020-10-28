وزير الخارجية السعودي: التطبيع سيحدث

الوقت- قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن التطبيع مع "إسرائيل" سيحدث، مؤكدًا التوترات التي تحدث بين بلاده وواشنطن في بعض الأحيان تكون عرضية.

وخلال المنتدى السياسي الافتراضي الذي عقده معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى اعتبر ابن فرحان أنه لا يمكن تحقيق سلام واستقرار دائمين إلا باتفاق الفلسطينيين و"الإسرائيليين".

وأضاف أن التطبيع سيحدث، ولكن من الضروري قيام دولة فلسطينية وإعادة خطة سلام فلسطينية و"إسرائيلية".

وردد ابن فرحان المزاعم الإماراتية بشأن إزالة خطة الضم مقابل اتفاق التطبيع، قائلا إنه "إذا نظرنا إليها من هذا السياق فهي تساعد على تمهيد الطريق للعودة المحتملة "للإسرائيليين" والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات".

وفي سياق آخر، وصف ابن فرحان التوترات التي تحدث في العلاقة بين الرياض وواشنطن أحيانا بأنها "عرضية"، مشيرًا إلى أن التحالف بين البلدين لا ينطلق من علاقات شخصية، بل من المصالح العليا لكل منهما.