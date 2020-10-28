إعلام إسرائيلي: الهدف من الاتفاقات مع دول عربية حلف إقليمي لمواجهة الخطر الإيراني

الوقت-أوضح الخبير بالشؤون العربية والباحث في المركز المقدسي للشؤون العامة والدولة يوني بن مناحِم، في مقابلة مع "القناة السابعة" الإسرائيلية، أن "الهدف الأعلى للاتفاقات مع دول عربية تشكّل السودان جزءاً مركزياً واستراتيجياً فيها".

ولفت إلى أن "هناك هدف أعلى من وراء الاتفاقات التي تُنسج مع دول عربية، فالسودان هي دولة مهمة من ناحية استراتيجية في البحر الأحمر وهذا الأمر مهم إسرائيل".

وكشف عن "نية لإقامة حلفٍ إقليمي يضم "إسرائيل" والإمارات والبحرين والسودان ومصر والأردن، ولاحقاً على ما يبدو السعودية أيضاً".

وقال إن "هذا الحلف ستكون له ثلاثة أهداف: التعامل مع الخطر الإيراني وكبح مناحي تمدد إيران في الشرق الأوسط؛ كبح تعزز وتأثير محور الأخوان المسلمين بقيادة تركيا وقطر ضمن مكافحة الإرهاب الإسلامي المتطرف؛ وكذلك تشكيل جسرٍ بين "إسرائيل" والفلسطينيين في محاولة التوصل إلى تسوية، بعد نزول محمود عباس عن المسرح وسيكون بالإمكان التقدّم في هذا المجال".

وأضاف أن "حماس تحاول تحريض السودانيين ضدّ التطبيع، وأنها تبني على القوى الإسلامية داخل السودان، وهناك اتصالات بين شتى الأحزاب الإسلامية لإقامة جبهة سياسية تعارض التطبيع مع "إسرائيل"، لكن الجيش السوداني – الذي دفع إلى الاتفاق مع "إسرائيل" – لا ينوي السماح بهذا، والتقدير لديه هو أنه سيكون هناك تأييد للاتفاق".