المبعوث الأممي لسوريا يحدد موعدا محتملا لاجتماع اللجنة الدستورية السورية

الوقت- أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الثلاثاء، أنه لا يستبعد عقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في تشرين الثاني، إذا توصلت الأطراف إلى الاتفاقات المطلوبة.

وقال بيدرسون، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، عبر الفيديو "تحدثت مع كلا الرئيسين المشاركين وتم تحديد التفاصيل. ليس لدينا اتفاق حتى الآن".

وتابع "بالطبع لا يمكن الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء".

وأوضح "لكن إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق خلال اليومين المقبلين، فسيكون من الممكن الاجتماع في جنيف في وقت ما خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام".

وكان من المقرر عقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لكنه لم ينعقد، بسبب عدم توافق ممثلي الحكومة و"المعارضة" بشأن جدول أعمال الاجتماع المقبل.

وتعمل اللجنة لإعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من الأطراف الثلاثة، "الحكومة و"المعارضة" ومنظمات المجتمع المدني".