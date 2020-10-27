وزير إسرائيلي: المفاوضات ستتكثف مع 5 دول عربية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الوقت- قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين إن المفاوضات ستتكثف مع 5 دول عربية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية مطلع الشهر المقبل لإقناعها بتطبيع علاقاتها مع تل أبيب.

جاء ذلك في تصريحات لكوهين للقناة الإسرائيلية20، مساء الإثنين.

وأضاف كوهين: "بعد التوقيع على الاتفاق مع الإمارات قلت إنه ستكون هناك اتفاقيات أخرى مع دولة من الخليج (الفارسي)، ودولة من إفريقيا، ولاحقا انضمت البحرين والسودان إلى المسار التاريخي".

وأردف: "هناك 5 أخرى وهي السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والجزائر، والمغرب، وستتكثف المفاوضات مع هذه الدول بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وكانت الإمارات والبحرين وقعتا منتصف الشهر الماضي اتفاقا مع "إسرائيل" بتطبيع العلاقات، فيما أعلن السودان نهاية الأسبوع الماضي قراره تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب مرشحا عن الحزب الجمهوري، في مواجهة جو بايدن، نائب الرئيس السابق، مرشحا عن الحزب الديمقراطي.