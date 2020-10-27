الخارجية الايرانية: سنعلن عن مشروع للحل السلمي للصراع في قره باغ

الوقت- قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان المساعد السياسي للخارجية الايرانية سيزور باكو وموسكو ويريفان لبحث آخر التطورات وسنعلن عن مشروع للحل السلمي للصراع في قره باغ.

وأضاف ظريف: نعرب عن قلقنا ازاء تواجد الارهابيين والتكفيريين قرب حدودنا بمنطقة الصراع في قره باغ وأبلغنا الجهات المعنية عدم قبولنا بذلك على الاطلاق.

ويعتزم مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية عباس عراقجي القيام بزيارة رسمية لباكو مساء اليوم الثلاثاء لاجراء محادثات مع المسؤولين الاذربيجانيين حول التطورات الجارية بشأن النزاع حول قره باغ.

ويقوم عراقجي حاليا بزيارة تفقدية للمناطق الحدودية في شمال غرب ايران وصرح للصحفيين ان الهدف من زيارته هو تفقّد المناطق الحدودية لاسيما سد خداآفرين والمنشآت الاخرى في المناطق الحدودية والتأكد من الأمن في هذه المناطق.

وأضاف، إنه يعتزم القيام بزيارة لاذربيجان ما تطلّب القيام بزيارة تفقدية للمناطق الحدودية لاسيما سد خداآفرين وسد ميل مغان والتباحث حول الامن في المنطقة بهدف مواصلة المحادثات السياسية.

ويشار الى ان عدّة قذائف اصابت المناطق الحدودية الايرانية جراء النزاع القائم بين اذربيجان وارمينيا حيث قدمت طهران احتجاجا شديد اللهجة الى طرفي النزاع.