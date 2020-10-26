روسيا: الحظر الامريكي ضد ايران فقد اداءه وحان وقت الدبلوماسية

الوقت- انتقد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية بفيينا "ميخائيل اوليانوف"، سياسات الحظر ضد ايران، وفي معرض الرد على تصريحات مستشار الامن القومي للبيت الابيض "رابرت اوبرايان"، اكد على ضرورة اتخاذ موقف دبلوماسي للتعامل مع طهران.

واكد "اوليانوف" عبر تغريدة نشرها اليوم الاثنين : انه نظرا الى فقدان الحظر اداءه تقريبا، الم يحن الوقت للبحث عن آلية اكثر تأثير، وعلى سبيل المثال الدبلوماسية؟! فالوصول متأخرا افضل من عدم الوصول اطلاقا.

يذكر ان مستشار الامن القومي للبيت الابيض "رابرت اوبرايان"، اقرّ في تصريحاته الاخيرة بان "واشنطن لم تبق حظرا لم تستخدمه ضد ايران".