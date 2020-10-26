الكاظمي: الطموح في مستوى العلاقات بين العراق وروسيا أكبر من الواقع الحالي

الوقت- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الطموح في مستوى العلاقات بين العراق وروسيا أكبر من الواقع الحالي لها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الاثنين، المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية، الكسندر لافرنتييف، برفقة رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون وزارة الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف"، لافتا إلى أن "المبعوث الخاص نقل تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الكاظمي، وتطلع القيادة الروسية إلى أفضل العلاقات بين البلدين".

وأضاف، أن "الكاظمي بحث مع المبعوث الروسي العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو، وتعزيز التعاون المشترك على مختلف الصعد، كذلك مناقشة سبل التعاون في مجال تحقيق الاستقرار على المستوى الإقليمي، على وفق سياسات ترتكز على الحكمة والحوار"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء أيضا، بحث تعزيز التعاون المشترك، في مجال مكافحة الإرهاب الذي تمثله عصابات داعش الإرهابية، فضلا عن مناقشة التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في مجال تسهيل عودة النازحين واللاجئين، إلى مناطق سكناهم، وتهيئة المناخات المناسبة، التي تحول دون عودة وانتشار الأفكار المتطرفة".

وبيّن أن "الكاظمي أكد للمبعوث الروسي، أن الطموح في مستوى العلاقات بين العراق وروسيا الاتحادية، أكبر من الواقع الحالي لها، وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، وتبادل الزيارات، على الرغم من المحددات التي تفرضها حاليا جائحة كورونا".