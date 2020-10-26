القوات الأمريكية: واشنطن تشن غارة على طالبان وسط أفغانستان

الوقت- قال متحدث باسم القوات الأمريكية إن واشنطن شنت ضربة جوية على حركة "طالبان" في وسط أفغانستان مساء أمس الأحد دفاعا عن قوات الأمن الأفغانية.

وأضاف الكولونيل سوني ليجيت في تغريدة على "تويتر" اليوم الاثنين، أن الضربة الجوية نفذت في إقليم وردك وأسفرت عن مقتل 5 من مقاتلي الحركة، وأنها لا تتعارض مع اتفاق الانسحاب الذي أبرمته واشنطن والحركة في فبراير الماضي.

وكانت "طالبان" قد اتهمت الولايات المتحدة هذا الشهر بانتهاك الاتفاق بشن ضربات جوية في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان مع بدء المقاتلين عملية كبيرة لانتزاع السيطرة على عاصمة الإقليم، فيما تنفي واشنطن هذا الاتهام.