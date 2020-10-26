قاليباف: ندين بشدة المواقف الفرنسية البشعة

الوقت-أدان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف بشدة المواقف البشعة الأخيرة لحكام فرنسا.

وفي الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الاثنين، أضاف قاليباف: نقول بصوت عالٍ إن نور النبوة والرسالة الاسلامية لن يطفئ بهذه الممارسات الجوفاء البعيدة عن الانسانية، معربا عن ثقته في ان كيد اعداء الاسلام سيرتد الى نحورهم.

واشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي الى السلوك الأرعن للمسؤولين الفرنسيين في الأيام الأخيرة، وتصريحاتهم التي تمس بمشاعر المسلمين حول العالم، وقال: اولئك الذين لا يتسامحون مع أدنى كلام يقال ضدهم، يشنون اليوم هجمة قبيحة وعدائية ضد الإسلام وجميع الأديان السماوية، ويكشفون عن تجردهم من الإنسانية والمحبة والسلام والصداقة بين البشر.

وأكد قاليباف إن رسالة الرسول الأكرم (ص) لكل المسلمين طيلة حياته المباركة، كانت المحافظة على وحدة الكلمة وصون الأخلاق واللطف بعباد الله، مشيرا الى توجيهات قائد الثورة الاسلامية بالسير على نهج الرسول الاكرم والعمل بوصاياه في اداء الواجبات ومراعاة الأخلاق والعمل على حل مشاكل الناس واحترام القانون.

وفي جانب اخر تطرق رئيس مجلس الشورى الإسلامي، الى الخطوات التي يعتمدها المجلس حاليا لتنفيذ خطة لدعم سبل العيش و توفير المستلزمات والسلع الأساسية للشعب.