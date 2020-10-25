مسؤول إسرائيلي سابق: يجب معاملة الإمارات بشأن "أف-35" كما عاملنا السعودية

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 9 ربيع الاول 1442

إخترنا لكم

كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟

كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟ عقب الجريمة التي ارتكبتها الخرطوم بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيونيّ، بالتزامن مع إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكيّة للدول الداعمة للإرهاب وقرب الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة

إنجازات المقاومة الفلسطينية تفنّد أكاذيب الصهاينة وتجعلهم سخرية العالم الوقت- لم يستمر ادعاء "غانتس" أكثر من ساعة، حيث جعلت صواريخ المقاومة التي أطلقها الابطال الفلسطينيين منه أضحوكة في وسائل إعلام الكيان الصهيوني...

لماذا لن تكون أمريكا قوة عظمى في ولاية ترامب الثانية؟ في السنوات الأخيرة الماضية ، تزايدت التكهنات التي تقول أن نهاية حقبة القوة العظمى للولايات المتحدة الأمريكية قد إقتربت ، ومع صعود ترامب الى سلطة البيت الأبيض ، تشير التكهنات الى أن إنهيار النظام العالمي أحادي القطب الذي يحكم العالم ، قد إقترب أكثر بعد إنتهاء الحرب الباردة

ماهر الأخرس يقاوم من سرير المرض.. إضراب في سبيل الحرية الوقت- المقاومة التي يقدمها ماهر الأخرس من سريره في مستشفى كابلان، لا تقل عن مقاومة أي مناضل في أرض الميدان، وكما أعاد أبطال فلسطين العزة والكرامة لبلادهم من خلال مقاومة العدو الاسرائيلي بكل الوسائل المتاحة، يفعل ماهر الأخرس ومن سبقه من شهداء وأبطال الأمعاء ...

البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة.. الشعب قال كلمته، هل يرضخ الحاكم؟ الوقت- بالتزامن مع زيارة وفد صهيونيّ إلى المنامة في رحلة مباشرة من تل أبيب الأحد المنصرم، خرج البحرينيون من مختلف المناطق في مظاهرات احتجاجيّة على وصول وفد العدو الغاصب إلى بلادهم، رافعين لافتات منددة باتفاقات العار التي وُقِّعت مع الوفد الإسرائيليّ في تلك الزيارة، وأعادت تلك التظاهرات بريق "انتفاضة البحرين" اليتيمة التي بدأت في 17 فبراير عام 2011، ضد نظام آل خليفة الملكيّ بعد حملات القتل والإجرام ضد المدنيين العُزل.

أخبار

سريع يعلن استهداف مطارات جازان وأبها وقاعدة خميس مشيط بالسعودية

سريع يعلن استهداف مطارات جازان وأبها وقاعدة خميس مشيط بالسعودية

الوقت-أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، تنفيذ ثلاث هجمات

مسؤول إسرائيلي سابق: يجب معاملة الإمارات بشأن "أف-35" كما عاملنا السعودية الوقت-كشف موقع "إسرائيل نيوز 24" أن قائد القوات الجوية الإسرائيلية الأسبق إيتان بن إلياهو انتقد، م

علييف يعلن استعداد باكو للاتفاق على وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ الوقت-أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن بلاده مستعدة للاتفاق

91 يوماً من إضرابه عن الطعام.. الاحتلال يمنع عائلة الأسير الأخرس من زيارته الوقت-منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عائلة الأسير ماهر الأخرس من زيارته في يومه الواحد

تقرير إسرائيلي: عُمان والسعودية ستنضمان قريباً إلى التطبيع الوقت-الوقت-كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس السبت، في تقرير لها أن سلطنة عُمان

كوهن يعلن أن وفداً من الخرطوم سيزور تل أبيب لبحث التعاون الأمني الوقت-نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصدر سوداني "كبير"، أن "السودان مفتوح

أكثر من 50 مليون شخص يصوتون مبكراً في أميركا وترامب ينتخب في فلوريدا الوقت-صوّت أكثر من 53 مليون ناخب حتى يوم أمس السبت في الانتخابات الرئاسية الأميركية، في إطار التصويت المبك

القوة البرية للحرس الثوري تتولّى الشريط الحدودي مع أرمينيا واذربيجان الوقت- أعلن الموقع الرسمي لحرس الثورة الاسلامية، أن القوة البرية للحرس تولّت الشريط الحدودي في شمال غرب بما فيها الحدود بين ايران من جهة واذربيجان وارمينيا من جهة أخرى.

ترامب: سيكون من الصعب على الجمهوريين الاحتفاظ بالأغلبية بمجلس الشيوخ بعد الانتخابات الوقت- ذكرت "واشنطن بوست"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في اجتماع مغلق مع الممولين له، إنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاحتفاظ بالأغلبية بمجلس الشيوخ بعد الانتخابات.

قيادة عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن التظاهرات الشعبية.. وهذا ما جاء فيه الوقت- أصدرت قيادة عمليات بغداد، بياناً بشأن التظاهرات الشعبية التي ستشهدها ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، صباح اليوم الأحد، مشددة على أهمية المحافظة على المال العام والخاص.

الأمم المتحدة ترحّب بتصديق 50 دولة على معاهدة حظر الأسلحة النووية الوقت- رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتصديق 50 دولة على معاهدة حظر الأسلحة النووية .

الفصائل السودانية تندد باتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني الوقت- رفضت فصائل سياسية بارزة في السودان، اتفاق تطبيع العلاقات المبرم مؤخرا بين الخرطوم وتل أبيب برعاية أميركية.

إيران تسلّم سوريا شحنات من البنزين والنفط الخام وتساعد في حل الأزمة الوقت- افاد مسؤولون في قطاع الشحن، ومتعاملون بأنّ إيران سلّمت شحنات عدّة من البنزين والنفط الخام إلى سوريا، ما خفّف نقصاً في البنزين، استمر على مدى شهرين تقريباً، فاقمته العقوبات الأميركية.

رغم محاولته اظهار التطبيع مع العرب .. المظاهرات ضد نتنياهو تتسع أكثر الوقت- رغم انتشار المئات من عناصر الشرطة وقمع المتظاهرين، تتواصل التظاهرات المطالبة بتنحية رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحاكمته رغم محاولته اظهار التطبيع مع العرب واخره التطبيع مع السودان وكأنه انجاز لقيادته وانتصار شخصي له.

طهران تعليقاً على اتفاق التطبيع السوداني الإسرائيلي: زائف وقائم على فدية الوقت-علّقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، على اتفاق التطبيع بين ال

رئيس وزراء إثيوبيا رداً على ترامب بشأن سد النهضة: لن نرضخ للتهديدات الوقت-عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق السودان و"إسرائيل"

الجزائر تدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الوقت-رحبت الجزائر، اليوم السبت، بتوقيع الأطراف الليبية المشاركة في حوار اللجنة العسكرية (5+5

الطيب مصطفى: يجب مواجهة النظام السوداني بكل ما أوتينا من قوة الوقت-اعتبر رئيس حزب "منبر السلام العادل" السوداني الطيب مصطفى أ

حركة فتح: إذا طبّعت السعودية مع "إسرائيل" لن تكون هناك كعبة ولا مسجد نبوي الوقت-قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عباس زكي إن "الأميركيين والإسرائيليين

"النقد الدولي": استبعاد السودان من قائمة الإرهاب ستزيل عقبة كانت تواجهه الوقت-علّق صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، على القرار الأميركي باستبعاد السودان من قائم

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

القوة البرية للحرس الثوري تتولّى الشريط الحدودي مع أرمينيا واذربيجان

سريع يعلن استهداف مطارات جازان وأبها وقاعدة خميس مشيط بالسعودية

قيادة عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن التظاهرات الشعبية.. وهذا ما جاء فيه

علييف يعلن استعداد باكو للاتفاق على وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ

مسؤول إسرائيلي سابق: يجب معاملة الإمارات بشأن "أف-35" كما عاملنا السعودية

91 يوماً من إضرابه عن الطعام.. الاحتلال يمنع عائلة الأسير الأخرس من زيارته

تقرير إسرائيلي: عُمان والسعودية ستنضمان قريباً إلى التطبيع

الأثمان الفلكية التي تتکبّدها السعودية والإمارات في حملة ترامب الانتخابية

كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟

الأمم المتحدة ترحّب بتصديق 50 دولة على معاهدة حظر الأسلحة النووية

كوهن يعلن أن وفداً من الخرطوم سيزور تل أبيب لبحث التعاون الأمني

أكثر من 50 مليون شخص يصوتون مبكراً في أميركا وترامب ينتخب في فلوريدا

ترامب: سيكون من الصعب على الجمهوريين الاحتفاظ بالأغلبية بمجلس الشيوخ بعد الانتخابات

الفصائل السودانية تندد باتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني

بندر بن سلطان يجاهر بالخيانة بتبريرات واهية لا تغني ولا تسمن من جوع!

الأمم المتحدة: 360 ألف طفل يمني معرّضون لخطر الموت

الرئيس اللبناني: بلدنا مصمم على الوصول إلى اتفاق يحفظ حقوقه وسيادته براً وبحراً

تشومسكي: اغتيال الفريق سليماني يعكس الفكر المتطرف في امريكا

الخارجية الصينية: تهديدات بومبيو ضد الدول التي تبرم عقودا تسليحية مع ايران غير مبررة

وزير الخارجية الإيرانية يهنئ مواليس بفوز حزبه في الانتخابات الرئاسية البوليفية

الحريري بعد تكليفه: سأشكل حكومة اختصاصيين.. وسأوقف الانهيار

مسؤول أمريكي: أمريكا والإمارات و"إسرائيل" سيؤسسون صندوقاً مشتركاً

الأمم المتحدة: خطر الموت يحدق بـ 360 الف طفل يمني

في مناظرتهما الأخيرة.. اتهامات متبادلة بين ترامب وبايدن بشأن كورونا والفساد

ترامب: إذا ربحنا الانتخابات في بنسلفانيا فإننا سنربح كل شيء

السفير الأمريكي لدى "إسرائيل": السعودية ساعدت بشكل كبير على تطبيع الإمارات والبحرين

الأمم المتحدة ترحّب بتصديق 50 دولة على معاهدة حظر الأسلحة النووية

تأجيل محاكمة "سلمان العودة".. هل تخاف الرياض من نشوب احتجاجات شعبية؟

الفصائل السودانية تندد باتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني

اتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب لاستهدف القدس.. إلى أين تتجه الخيانة الإماراتيّة؟

احتمال انفجار مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني .. ما السبب؟

بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية لاستنزاف خيرات الخليج الفارسي!

أمير الكويت الجديد والأزمة في قمة هرم السلطة

مأساة شيعة البحرين مستمرة وكورونا شمّاعة جديدة للقمع.. هل ينجو الحكّام من غضب الشعب؟

"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟

البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة.. الشعب قال كلمته، هل يرضخ الحاكم؟

موقف جزائري شجاع وسط عاصفة التطبيع.. الجزائر تقف بقوة أمام غضب "إسرائيل"؟

كتائب حزب الله: المقاومة ستصبح أكثر شراسة وأكثر قوة إذا أصرت الولايات المتحدة على عدم خروجها من العراق

بعد إصابة ترامب وميلانيا بكورونا.. هذا ما قاله الطبيب الشخصي!

بعد أكثر من 10 ساعات من المحادثات .. اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا يدخل حيّز التنفيذ

خريف العلاقات بين أرمينيا والكيان الصهيوني.. ما الذي تبحث عنه تل أبيب في القوقاز؟

الخارجية الإيرانية: السعودية والكيان الاحتلال اخر من يحق لهما التطرق لملف ايران النووي

الأسد يتحدث عن دور روسيا في مرحلة "ما بعد القضاء على الإرهاب".. ما تفاصيله؟

معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة

الرئيس الإيراني: لن نسمح للإرهابيين بالوجود قرب حدودنا

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

مسؤول إسرائيلي سابق: يجب معاملة الإمارات بشأن "أف-35" كما عاملنا السعودية

الأحد 8 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
مسؤول إسرائيلي سابق: يجب معاملة الإمارات بشأن "أف-35" كما عاملنا السعودية

مسؤول إسرائيلي سابق: يجب معاملة الإمارات بشأن "أف-35" كما عاملنا السعودية

الوقت-كشف موقع "إسرائيل نيوز 24" أن قائد القوات الجوية الإسرائيلية الأسبق إيتان بن إلياهو انتقد، م

مواضيع ذات صلة

تقرير إسرائيلي: عُمان والسعودية ستنضمان قريباً إلى التطبيع

الفصائل السودانية تندد باتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني

رغم محاولته اظهار التطبيع مع العرب .. المظاهرات ضد نتنياهو تتسع أكثر

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-كشف موقع "إسرائيل نيوز 24" أن قائد القوات الجوية الإسرائيلية الأسبق إيتان بن إلياهو انتقد، مساء أمس السبت، بيع الولايات المتحدة مقاتلات إف -35 لدولة الإمارات.

وقال بن إلياهو في حديث إذاعي، "هذا ليس تصرفاً صحيحاً، كان علينا الاستعداد ومناقشة الأميركيين، ومعرفة ما سنحصل عليه في المقابل"، مرجحاً بأن "أحداً لم يكن ليُقنع الأميركيين بعدم تنفيذ صفقة بيع السلاح".

ووفق ما نقله الموقع عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن "إسرائيل لا تملك القوة لوقف بيع أسلحة، يرغب الأميركيون بشدة في بيعها إلى دولة ما، لكنها تتمتع بحق مناقشتها قبل اتخاذ القرار".

وفي السياق، أشار بن إلياهو إلى أن مثل هذه العملية تم تنفيذها في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، عندما كانت السعودية، مهتمة بشراء مقاتلات إف -15، مضيفاً "لقد أجرى الأميركيون محادثات طويلة معنا حينها، وتمكنا من إنتاج أنظمة على متن المقاتلة، لا تحتوي على أشياء تعرضنا للخطر".

وقبل أيام، وقّعت الولايات المتحدة الأميركية و"إسرائيل"،  على إعلان تتعهد واشنطن بموجبه بضمان التفوق النوعي لـ"إسرائيل" في المجال العسكري، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال موقع "واللا" الإسرائيلي إن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، الذي زار واشنطن، وقّع مع نظيره الأميركي مارك إسبر على الإعلان، فيما قالت قناة "كان" الإسرائيلية إن توقيع إعلان ضمان التفوق النوعي لـ"إسرائيل"، يأتي على خلفية سعي واشنطن "لبيع مقاتلات f35 إلى الإمارات".

إلى ذلك، اتهم وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس أمس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعدم إطلاعه على المفاوضات بشأن بيع الولايات المتحدة مقاتلات "إف-35" المتطورة للإمارات.

وذكر غانتس أنه بعد توقيع اتفاقية "السلام" بين "إسرائيل" والإمارات، اكتشف أن المباحثات جارية بشأن تصدير أسلحة أميركية متطورة، منها المقاتلات الحديثة، إلى الإمارات.

نتنياهو كان نفى في 4 أيلول/سبتمبر، ما ورد في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الذي ذكر أنّ الأخير وافق سراً على تزويد الإمارات بمقاتلات الشبح المتطورة "أف-35"، على الرغم من أنه أعرب عن معارضته لذلك بالعلن.

فيما كان أعلن مكتب نتنياهو في 18 آب/أغسطس، نفيه أن يكون هناك أي شرط بأن توافق "إسرائيل" على صفقة إف-35، كشرط لتوقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، في أيلول/ سبتمبر الماضي، إنه ليست لديه مشكلة في بيع مقاتلات "إف -35" للإمارات، والتي قالت أبو ظبي إنها جزء من اتفاق سلام يجري توقيعه مع "إسرائيل".

وذكر ترامب "لن تكون لدي مشكلة في بيع إف-35 لهم، أرى ذلك كمكسب لا كخسارة"، معتبراً أن "ذلك البيع سيوفر الوظائف بالولايات المتحدة".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

دونالد ترامب وسائل إعلام إسرائيلية الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي الولايات المتحدة الأميركية التطبيع مع إسرائيل مقاتلات إف -35 إيتان بن إلياهو

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
مظاهرات بالبحرين رفضا للتطبيع مع الاحتلال
إحراق صورة محمد بن زايد والعلم الإسرائيلي في عدن
مزار الشهید ابومهدی المهندس في وادي السلام
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي

مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي

طرد إماراتيين دخلوا المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال
مظاهرات ليلية في البحرين مناهضة لقرار التطبيع مع الكيان الإسرائيلي
الاسرائيليون يخرجون الی الشوارع للإطاحة بنتنياهو
قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني