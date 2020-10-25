الفصائل السودانية تندد باتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني

الوقت- رفضت فصائل سياسية بارزة في السودان، اتفاق تطبيع العلاقات المبرم مؤخرا بين الخرطوم وتل أبيب برعاية أميركية.

وانتقدت الاتفاق قوى الإجماع الوطني، وهي تحالف يساري وعنصر رئيس في تحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي انبثق عن الانتفاضة ضد البشير.

وندد حزب "المؤتمر الشعبي" السوداني بالخطوة، فيما هدد زعيم المعارضة الصادق المهدي بـ"سحب دعم حزب الأمة من الحكومة إذا مضت قدما في التطبيع".

كما أعلنت قوى سياسية سودانية اخرى رفضها القاطع للتطبيع مع كيان الاحتلال، من بينها حزب الأمة القومي، وهو ضمن الائتلاف الحاكم، والحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري.