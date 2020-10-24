"النقد الدولي": استبعاد السودان من قائمة الإرهاب ستزيل عقبة كانت تواجهه

الوقت-علّق صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، على القرار الأميركي باستبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يوم أمس الجمعة، وقال إن "خطط الحكومة الأميركية لاستبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ستزيل إحدى العقبات التي كانت تواجه تلك الدولة المثقلة بالديون في سعيها لتخفيف أعباء تلك الديون".

وكان البيت الأبيض أعلن أمس الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس رسمياً عزمه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "أبلغ الرئيس ترامب الكونغرس باعتزامه إلغاء إدراج اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب رسمياً".

يأتي ذلك في أعقاب موافقة السودان على تسوية بعض مطالبات ضحايا الإرهاب وعائلاتهم من الولايات المتحدة.

وفي إطار تنفيذ هذه الاتفاقيات، قامت الحكومة الانتقالية السودانية أمس الجمعة بتحويل 335 مليون دولار إلى حساب ضمان.

وتعليقاً على اتفاق التطبيع بين السودان و"إسرائيل"، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أمس الجمعة، إدانتها ورفضها لاتفاق السودان مع "إسرائيل"، مؤكدة أنه "لا يحق لأحد أن يتكلم بلسان الشعب الفلسطيني.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "أكدت الرئاسة الفلسطينية إدانتها ورفضها لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تغتصب أرض فلسطين، لأن ذلك مخالف لقرارات القمم العربية، وكذلك لمبادرة السلام العربية المقرة من قبل القمم العربية والإسلامية، ومن قبل مجلس الأمن الدولي وفق القرار 1515".

من جهته، وصف رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، اتفاق تطبيع العلاقات مع السودان بـ"الإختراق التاريخي الدراماتيكي للسلام"، مشيراً إلى أنّ "دولة عربية إضافيّة تنضمّ لدائرة السلام، هذا تحوّل هائل".