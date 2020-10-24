الخارجية الكازاخستاني تعلن عقد الجولة التاسعة من المشاورات القنصلية مع ايران

الوقت- اعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية عن عقد الجولة التاسعة من المشاورات القنصلية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتولى رئاسة الوفد الكازاخستاني في هذا الاجتماع ، باويرجان أكاتاتيف، فيما تولي رئاسة الجانب الايراني، محمود اديب رئيس قسم الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي في المجال القنصلي، من بينها القضايا القانونية والتأشيرات وحماية حقوق ومصالح مواطني البلدين.

وفي ختام هذه الجولة من المشاورات القنصلية تم التوقيع على البروتوكول بهذا الشأن.

وكانت الجولة الثامنة من المشاورات القنصلية بين ايران وكازاخستان قد عقدت بطهران يومي 13 و14 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.