لليوم الرابع على التوالي.. فرق الإطفاء السعودية تعجز عن إخماد حريق تنومة

الوقت- أعلنت إمارة عسير في السعودية، أنها قد تلجأ إلى إخلاء قرى في محافظة تنومة من سكانها؛ بسبب استمرار وتوسع الحرائق التي اندلعت في المنطقة، وعجز فرق الإطفاء عن التغلب عليها منذ 4 أيام.

وقالت إمارة عسير، إن غرفة القيادة الميدانية لمواجهة الحريق الذي اندلع في جبل غلامة بمحافظة تنومة، قامت بتقسيم الحادث إلى قطاعات لمحاصرته، وتأمين بعض المنازل القريبة من موقع الحادث بوضع وحدات إطفاء، وطلب إخلاء بعض المنازل الواقعة في اتجاه الدخان احترازيا.

ويقول الدفاع المدني السعودي إن الرياح القوية التي صاحبت الحريق في بداياته، ووعورة المنطقة الجبلية وصعوبة وصول سيارات الإطفاء إليها، ساهمت في انتشار الحريق بشكل واسع.